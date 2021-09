Perché gli ultras sono una parte così importante del calcio italiano

Lo sport è una parte assolutamente fondamentale della vita e della cultura italiana, con milioni di persone che lo seguono in varie forme per trovare una pausa dalla fatica della vita quotidiana. Come per molti paesi in Europa, il calcio tende ad essere la luce principale dello sport italiano, con i tifosi che accorrono da ogni angolo per mostrare il loro sostegno alla squadra che amano. Tuttavia, il livello di passione mostrato in Italia non è mai stato così evidente come quando si guarda agli ultras e alla cultura che promuovono.

Come sono nati gli ultras?

Gli ultras sono essenzialmente i gruppi di tifosi più hardcore presenti nelle varie squadre. Anche se esistono in molte nazioni europee, come Polonia, Turchia e Grecia, sono noti per essere una creazione italiana, in cui i tifosi condividono un rapporto piuttosto unico con il loro club. In un certo senso, sono un club a sé stante, perché sono esclusivi e permettono l’ingresso nel gruppo alle persone con un livello di passione simile al loro. Inoltre, molti gruppi di ultras hanno sezioni specifiche di uno stadio riservate a loro, poiché sono radicati nella cultura dei club fin dagli anni '50, quando hanno fatto la loro comparsa.

Potrebbe essere una sorpresa, ma alcuni gruppi Ultras esercitano più potere di quanto possa sembrare inizialmente, in quanto cercano di fare pressione sul consiglio di amministrazione e sui proprietari per firmare con determinati giocatori o anche suggerire chi dovrebbe essere venduto. Quindi, non sarà una sorpresa che alcuni giocatori abbiano cambiato squadra dopo essere stati presi di mira dagli ultras che ritenevano non andassero bene per loro. Al giorno d'oggi, ciò è diventato parte integrante della vita di una squadra di calcio in Italia.

Sono una parte fondamentale della cultura

Per quanto riguarda gli ultras, il più delle volte la loro relazione con il loro club è complicata . Alcuni club hanno bandito i gruppi ultras mentre altri li includono al massimo nel club. Spesso fanno ciò che ritengono necessario per far sì che la squadra avanzi, come richiamare i proprietari del club per disonestà percepita in merito al processo decisionale della dirigenza. Questa è una grande spinta perché i fan hanno essenzialmente una voce che molti altri non hanno. Anche i giocatori abbracciano a volte la loro cultura, con giocatori del calibro di Francesco Totti e Paolo Di Canio regolarmente in posa con gli ultras dalle loro rispettive sezioni di Roma e Lazio.

Il legame con una squadra di calcio può spesso far andare avanti la gente, e come ha dimostrato Euro 2020, i tifosi sono stati fin troppo felici di tornare negli stadi una volta dato il via libera. Naturalmente, una parte è influenzata dagli ultras, che non si aspettano altro che una passione totale da ogni tifoso coinvolto. Qualsiasi cosa di meno è considerata un insulto. Tutto sommato, gli ultras sono positivi per il calcio italiano perché sono da tanti anni una parte così radicata della cultura calcistica italiana. Senza di loro, il calcio italiano sarebbe quasi irriconoscibile.