Calcio, Eccellenza. Al Ventimiglia l'anticipo della 2a giornata: 2-1 all'Ospedaletti e primato per una notte

Il Ventimiglia fa suo l'anticipo della 2a giornata del campionato di Eccellenza targato Girone A, grazie ad un 2-1 contro l'Ospedaletti.

I frontalieri di mister Luccisano scattano al momentaneo primo posto e possono guardare dall'alto verso il basso tutte le proprie avversarie almeno per una notte, aspettando il turno di domani.

La vittoria sull'Ospedaletti, che al contrario dei granata resta a quota zero in classifica, è decisa dall'uno-due micidiale firmato dalla doppietta di Ala (35'). Non basta agli ospiti la rete di Biffi (44').