Calcio, Vado. E' tempo di campionato, alle 16:00 la prima al "Chittolina" contro il Derthona

Forse mai come nelle ultime ore, almeno da un paio di anni a questa parte, dalle parti del "Ferruccio Chittolina" si è respirata una così coinvolgente aria di attesa alla vigilia di un match.

All'interno della squadra e della società si percepisce infatti la curiosità di comprendere quale ruolo potrà esercitare il Vado all'interno di un campionato che, forse mai come quest'anno, si preannuncia di difficile lettura.

I segnali lanciati dalla squadra guidata da mister Solari sono stati però fin da subito incoraggianti, sia per la buona qualità della rosa costruita in estate che per il gioco espresso sia nelle amichevoli che nel primo impegno ufficiale di Coppa Italia.

Il nuovo test si chiama campionato, l'habitat naturale di ogni squadra, con l'anticipo delle 16:00 contro il Derthona utile per porre ancora un mattoncino nel processo di strutturazione della squadra e iniziare a muovere fin da subito la graduatoria.

Sul fronte formazioni bocche cucite su entrambi i fronti, seppur nell'undici dei rossoblu non dovrebbero esserci novità sostanziali rispetto all'undici base, con Capra e Aperi a sostegno di Lo Bosco.

Si prevede, complice l'anticipo anche un buon afflusso di pubblico, seppur con le misure di protezione anti Covid in vigore.

Ingresso gratuito, infine, per i tesserati del settore giovanile.

Arbitrerà l'incontro Pasculli di Como.

Webcronaca e livescore attivi su Svsport.it