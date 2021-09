Calciomercato. Matteo Calcagno torna in Liguria, l'ex terzino dell'Albissola è un nuovo giocatore del Ligorna

La dirigenza del Ligorna sta continuando nella direzione della linea verde per quanto riguarda gli ultimi tasselli della rosa che affronterà il campionato di Serie D. Arriva così la firma di Matteo Calcagno, classe 2000, anch’egli ligure, pronto a puntellare il reparto difensivo biancoblù.





Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, per lui esperienze importanti nonostante la giovane età. Prima all’Albissola, poi Virtus Francavilla, Arzignano e Ancona Matelica, prima del rientro in regione, per l’appunto con la casacca biancoblù. Nella passata stagione, in Serie C, con la Virtus Francavilla ha siglato ben 14 presenze in campionato e una in Coppa Italia.





L’augurio della società è che sia la squadra sia il giocatore riescano a togliersi molteplici soddisfazioni durante la stagione.