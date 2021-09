Ripartono i grandi tornei di calcio a 5 invernali, iscrizioni aperte per la prima Coppa Macron 2021

Il mondo dello sport amatoriale, come raccontato da quasi due anni a questa parte, è stato di fatto paralizzato dalle ondate pandemiche, impedendo a tanti appassionati di poter abbinare divertimento e benessere fisico svolgendo le proprie attività preferite.

Una vera istituzione italiana è la partita di calcetto tra amici, immancabile appuntamento nel corso della settimana.

Anche sui campi "Futura Calcio" di Bastia d'Albenga, autentico punto di riferimento nel panorama ingauno e ponentino, è arrivato il momento di riaccendere i motori dei tornei invernali, come spiega il responsabile organizzativo, Nicola Rossi.

"C'è davvero grande entusiasmo sia da parte nostra che di tutti gli appassionati per la ripresa dei tornei. L'anno scorso si era bloccato tutto praticamente a poche ore dalla ripartenza, ora invece vi sono tutte le condizioni per dare il via libera alla Prima Coppa Macron 2021.

Il torneo - spiega Rossi - sarà dedicato ai giocatori liberi. senza tesseramento federale e dalle prime adesioni si profila assolutamente di buon livello.

L'auspicio è che i giocatori possano come sempre trovarsi bene, ritrovando lo spirito ludico, competitivo e partecipativo dei nostri tornei, puntando al premio finale in buoni spesa presso Macron Store".

Le iscrizioni termineranno il prossimo 8 di ottobre, con le gare calendarizzate dal 18 ottobre 2021 al 15 maggio 2022.

Per info e iscrizioni: 328/892.63.44

Per consultare il regolamento del torneo CLICCA QUI