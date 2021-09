L'esperienza in campo si vede da tanti piccoli aspetti e la Voltrese oggi pomeriggio ha saputo disporre anche di questa qualità contro il Ceriale.

La squadra di Biolzi, pur penalizzata da qualche scelta arbitrale non corretta, come il fallo subito da Bonifazio da cui è scaturito il secondo gol, ha palesato eccessivo nervosismo, nonostante vi fosse il tempo per rimettere ancora la partita in piedi.