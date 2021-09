Calcio, Coppa Liguria. Ultima chiamata per Q&V e Letimbro, Millesimo - Carcarese posticipata a martedì sera

Proseguono senza soluzione di continuità gli appuntamenti con la Coppa Liguria di Prima Categoria.

Il Girone D e il Girone E hanno infatti proseguito la propria corsa anche durante la settimana, con una sorta di replay delle partite di mercoledì scorso, però a campi invertiti.

Ultima chiamata quindi per il Quiliano & Valleggia, contro la Vadese (in caso di sconfitta la squadra di Ferraro sarebbe eliminata), così come per la Letimbro con il Città di Cogoleto.

Ripartendo da ponente, l'Andora conserverà, magari non in solitaria, comunque il primato al termine di Atletico Argentina - Oneglia, appuntamento odierno nel Girone A.

Nel girone B opportunità importante per il Pontelungo che, di fronte al Borghetto, proverà a porre la propria ipoteca sul passaggio del turno.

Nel girone C, infine, programma dilazionato: apre alle 16:00 Aurora - Altarese, martedì sera alle 20:30 sarà la volta di Millesimo - Carcarese.

