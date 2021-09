Calcio. Eccellenza, reti bianche al "Gambino": Arenzano e Pietra Ligure muovono la classifica e conquistano il primo punto stagionale

ARENZANO - PIETRA LIGURE 0-0

Non c'è piu tempo al "Gambino": finisce 0-0 tra Arenzano e Pietra Ligure, che portano a casa il primo punto della stagione dopo le rispettive sconfitte all'esordio con Taggia e Ventimiglia 65'

90' cinque di recupero

88' sassata di F. Baroni, pallone che si spegne sul fondo di un nulla con Pastorino immobile al centro dei pali

87' veloce ripartenza dell'Arenzano, Tona costretto a commettere fallo al limite della propria area di rigore su Oggianu pronto a battere a rete. Chance su calcio piazzato per la formazione di Corradi, giallo per il numero sei di Pisano

85' ancora sicuro Berruti in uscita bassa ad anticipare Rovere, bravo ad incunearsi in area con un'azione in velocità in mezzo a un paio di avversari

83' Pili di testa cerca la palombella a sorprendere Berruti sul corner battuto da Alfano, attento però l'estremo difensore ex Savona che alza in corner

80' scambio sulla sinistra tra Metalla e Rovere, ma il traversone del numero dieci ponentino si spegne direttamente sul fondo

72' la superiorità numerica sembra aver sbloccato la formazione di Pisano, che cerca di farsi vedere con più frequenza nella metà campo avversaria

71' spunto personale di Alfano che salta un paio di avversari e rientra sul mancino, conclusione potente che termina alta sopra la traversa della porta difesa da Berruti

70' Rignanese pescato in profondità da un preciso lancio di Rovere, diagonale in corsa del centravanti pietrese fermato però in posizione di fuorigioco dal secondo assistente

65' ROSSO DIRETTO PER BARONI, ARENZANO IN DIECI UOMINI: entrata a gamba tesa su D'Arcangelo, nessuna esitazione da parte del direttore di gara che spedisce anzitempo negli spogliatoi il numero cinque genovese

63' punizione di Alfano dai venticinque metri, mancino centrale controllato senza problemi da Berruti

61' prima novità anche per Pisano, Metalla rileva Insolito: 4-4-2 con l'ex Albenga a far coppia in attacco insieme a Rignanese

60' Mancini per Minardi, terzo cambio ordinato da Corradi

57' copione del match che non è cambiato rispetto al primo tempo, gara abbastanza bloccata e gioco spezzettato da una parte all'altra. Ammonito ora il capitano pietrese Praino per un'entrata in ritardo su Minardi

50' gioco interrotto a causa dell'irrigatore azionatosi a sorpresa all'altezza della bandierina lato Cogoleto, Oggianu intanto rileva Rampini

46' inizia la ripresa, Corradi inserisce subito Calcagno al posto di Cosentino

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al Gambino: 0-0 tra Arenzano e Pietra Ligure, risultato giusto per quanto visto sul rettangolo verde. Tra poco il racconto della ripresa

43' primo squillo anche da parte del Pietra: sventagliata di Alfano sulla sinistra per Insolito, traversone basso sul primo palo dove Rovere, in scivolata, non riesce a trovare la zampata vincente da pochi passi

38' biancorossi pericolosi in avanti con un'azione prolungata, su cui è bravo Pastorino a smanacciare la sfera a mani unite sul traversone dalla destra di Craviotto.

35' Rovere costringe al fallo tattico anche Cosentino, ammonito il numero due arenzanese

33' erroraccio dei biancorossi su una punizione nella metà campo avversaria, Insolito recupera palla ma viene falciato da capitan Baroni, giallo per lui e azione di contropiede interrotta da parte del direttore di gara, rumoreggia la panchina ponentina

30' Fossati dal limite cerca l'angolino basso alla destra di Pastorino, pallone a centimetri dal palo, prima chance per la squadra di Corradi

25' Pirozzi in scivolata anticipa Insolito, altro corner a favore del Pietra

22' cross di Fossati nel cuore dei sedici metri, Pastorino con i pugni allontana la minaccia

21' giallo per Alfano, fermato in maniera irregolare Boggiano lanciato sulla fascia sinistra. Punizione per l'Arenzano

20' ci prova da fuori area Minardi, conclusione debole e imprecisa che si spegne sul fondo

17' poche emozioni fin qui, portieri praticamente inoperosi ad eccezione di qualche intervento di ordinaria amministrazione da parte di Pastorino

12' primo angolo del match a favore della squadra di Pisano, traiettoria ad uscire di Alfano respinta sul primo palo dalla difesa genovese

10' primi dieci minuti di gara sostanzialmente equilibrati, Arenzano che cerca di prendere in mano le operazioni, Pietra attento a chiudere bene gli spazi

3' padroni di casa in maglia bianca e pantoloncini neri, tradizionale casacca biancazzurra per il Pietra

1' si parte al "Gambino"!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ARENZANO: Berruti, Cosentino, Boggiano, Damonte, Baroni L., Pirozzi, Rampini, Lupi. Minardi, Craviotto, Fossati.

A disposizion e : Catanese, Baroni F., Calcagno, Cistaro, Mancini, Bisio, Oggianu, Terlizzi, Tobia

Allenatore : Corradi

PIETRA LIGURE: Pastorino, Pili, Praino, Tona, Insolito, Basso, Rignanese, Rovere, Giglio, D'Arcangelo, Alfano

A disposizion e : Alberico, Corciulo, Barone, Rimassa, Giani, Barchi, Metalla, Ballone, D'Aiuto