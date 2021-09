Calcio, Eccellenza. Finale e Genova Calcio impattano: finisce 1-1 al "Borel"

FINALE-GENOVA CALCIO 1-1 (46' pt. Debenedetti - 63' rig. Parodi)

45'+6' Ultimo brivido per la porta finalese, Porta blocca a terra il cross rasoterra di un giocatore della Genova Calcio. E finisce qui. Le squadre si spartiscono la posta in palio.

45'+3' Fallo a centrocampo di Cappannelli che, già ammonito, finisce sotto la doccia per un doppio giallo. Allontanato dalla panchina genovese anche l'allenatore in seconda Bruzzone.

45'+2' Tentativo a giro di Parodi, palla debole che Porta blocca a terra senza problemi.

45' Si giocherà ancora per 4' di recupero.

42' Per la Genova Calcio lascia il campo Testore, al suo posto Lupi. Nel Finale un altro 2004, Vierci, al posto di Faedo.

40' Si fa subito vedere il giovane esterno che senza pensarci due volte prova una conclusione da lontano. Palla alta.

37' Sostituzione nella mediana finalese con Galli che lascia posto al classe 2004 Renda.

36' Azione solitaria di Debenedetti, il tiro dell'attaccante finalese finisce però a lato.

33' Subito ammonito il difensore neo entrato nei biancorossi.

28' Rivoluziona ancora i suoi Maisano, dentro l'esperienza di Riggio per Boero.

25' Cambiano entrambi i tecnici: nel Finale dentro Fabbri per Rocca, per la Genova fuori Ilardo e dentro Morando.

23' Da una rimessa lunga di Galli nasce una mischia nell'area genovese con Debenedetti che va alla conclusione. Para Dondero.

18' PAREGGIA LA GENOVA CALCIO! Contatto in area tra De Benedetti e Parodi, Moro indica certo il dischetto da dove la stessa punta genovese batte Porta che intuisce e tocca ma non respinge.

13' Cambia a centrocampo mister Maisano: l'ex Bruzzone subentra a Orlando.

12' Altro ammonito per i giallorossoblu, tocca a Garibbo.

8' Acuto della Genova Calcio con un lampo rasoterra di Serinelli che termina di poco a lato.

6' Primo ammonito del match: è Odasso che colpisce in maniera troppo irruenta per il direttore di gara su Orlando.

1' Squadre schierate con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione, si riparte.

SECONDO TEMPO

45'+1' Finale in vantaggio! Palombella improvvisa e imparabile di Debenedetti che sigla il terzo centro personale e porta avanti i suoi! Finisce qui il primo tempo.

34' Calcio di punizione che è quasi un corner per il Finale, Garibbo la mette bene in mezzo ma per il signor Moro tra Debenedetti e Dondero non c'è contatto regolare.

25' Infortunio per Orlando, l'arbitro ne approfitta per concedere un "cooling break" alle squadre.

20' Ordinata ripartenza dei giallorossoblu, Odasso prova la conclusione dalla lunga distanza con una traiettoria pulita che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra dell'estremo ospite.

15' Continua la ricerca dello spazio giusto per i genovesi, il Finale continua a far buona guardia.

7' Cross dal fondo di Fazio, sponda per Debenedetti che va al tiro. Para Dondero.

4' Partenza forte per le due squadre, la Genova Calcio preme ma i padroni di casa sono bravi a respingere le avanzate degli ospiti.

1' Divise classiche per entrambe le squadre, il signor Moro decreta l'avvio delle ostilità.

PRIMO TEMPO

Una domenica per ritrovarsi. Fosse un film questo Finale-Genova Calcio, match seriamente candidato a essere il clou della seconda giornata di campionato per l'Eccellenza Girone A, probabilmente si titolerebbe così.

I giallorossi padroni di casa riabbracceranno, dopo l'esordio vincente sul campo dell'Ospedaletti, il proprio pubblico in una gara di campionato; per la compagine genovese di mister Maisano, invece, sarà l'occasione del debutto in campionato dopo lo stop da calendario della prima giornata.

Tanti i temi di interesse, a partire dalla sfida tattica mai banale tra i due tecnici, Pietro Buttu e Beppe Maisano, che per la gara di quest'oggi hanno scelto di cominciare così.

FINALE: Porta; Caligaris, Fazio, Galli, Scarrone, De Benedetti, Faedo, Odasso, Rocca, Debenedetti, Garibbo.

A disposizione: Stavros; Arzarello, Grossi, Marangi, Murrizzi, Renda, Vierci, Tripodi, Fabbri.

Allenatore: P. Buttu

GENOVA CALCIO: Dondero, Calvi, Pittaluga, Boero, Capotos, Orlando, Serinelli, Cappanelli, Parodi, Ilardo, Testore.

A disposizione: Brina; Tusellino, Palmisano, Bruzzone, Lupi, Bolesan, Almirante, Riggio, Morando.

Allenatore: G. Maisano

Arbitro: Giovanni Moro di Novi Ligure