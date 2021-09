Calcio, Eccellenza. Il Varazze passa grazie ad un goal ad inizio ripresa di Damonte: ancora un KO per l'Alassio

VARAZZE – ALASSIO 1-0 (48' Damonte)

Finisce qui! Il Varazze vince 1 a 0

Saranno 3 i minuti di recupero

80' Squadre che si allungano e diversi cambi, gara molto spezzettata e poco gioco

70' Occasione Varazze con Cavallone P., il numero 2 colpisce di testa dopo la spizzata di un compagno tra le braccoa del portiere giallonero

65' Partita bloccata, i nerazzurri non riescono a trovare il goal dsl KO, gli ospiti agiscono di ripartenza trovando però un muro

51' Faggiano è lento nella manovra e per poco non so fa rubare palla, Alassio poco lucida

48' VARAZZE IN VANTAGGIO! Cross pennellato di Cavallone P. Per la testa di Damonte che fa sbattere il pallone sul palo interno per poi far concludere la sua corsa in rete

46' Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

45' Termina la prima frazione, poche occasioni da rete, l'equilibrio nel gioco porta alla 0 a 0

42' Conclusione di Damonte su cui Chinchio è lesto a scendere per terra bloccando la sfera

30' Faggiano dice di no a Pondaco! Conclusione dal limite dell'area su cui l'estremo difensore si allunga mettendo in corner

28' TRAVERSA VARAZZE! Ripartenza velocissima degli uomini di Berogno: Bottino serve Damonte che so prende la difesa alle spalle, il tiro del numero 3 si stampa però sul montante alto

23' Traversone di Pondaco per Invernizi, che viene da prima anticipato, ma riesce poi a colpire di testa sul pallone che si impenna mandando sopra la traversa

21' Occasione non concretizzata dall'Alassio che sulla respinta fi testa del portiere di casa fuori area, calcia di prima intenzione a lato

11' Il Varazze reclama un rigore, nulla di fatto per l'arbitro

1' Inizia la sfida, padroni di casa in completo neroazzurro, ospiti in bianco

PRIMO TEMPO

Varazze e Alassio vanno a caccia del primo risultato utile della stagione, dopo due sconfitte in Coppa Italia e il KO all’esordio nel campionato di Eccellenza, neroazzurri e gialloneri provano quest’oggi a sbloccarsi. Si va in scena allo Stadio Comunale “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, queste le formazioni ufficiali:

VARAZZE: Faggiano, Cavallone, Damonte, Severi, Andreoni, Patrone, Bottino, Brini, Perasso, Cavallone, Caruso.

A disposizione: Parodi, Petrone, Farci, Rossi, Bettella, Daudo, Filippone, Aiello, Iardella

Allenatore: Gianni Berogno

ALASSIO: Chinchio, Cutrona, Lombardo, Coulibaly D., Invernizzi, Coulibaly I., Passalacqua, Cordano, Gargano, Pondaco, Torello.

A disposizione: Ben Ayech, Bruzzone, Cafero, Leandri, Panarello, Parodi, Noceti, Bazzarini, Oviahon.

Allenatore: Marco Luciani

Arbitro: Guglielmo Noce di Genova

Assistenti: Michele Bernardini di Genova e Ivano Sciallero di Genova