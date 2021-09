Quattro punti in due partite, buoni riscontri e la solita pattuglia di ragazzi giovani in costante crescita: il Finale ha approcciato come dovuto il campionato, non lasciandosi condizionare dalla cavalcata dello scorso anno.

Pietro Buttu predica calma e piedi a terra, pur non lesinando elogi per tutta la truppa giallorossa dopo il pareggio contro la Genova Calcio.