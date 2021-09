Calcio, Ospedaletti. Biffi loda comunque i suoi ragazzi dopo la sconfitta di Ventimiglia: "Difficile chiedere di più quando in panchina hai dei 2004 e dei 2005" (VIDEO)

Per il derby contro il Ventimiglia mister Biffi deve fare i conti con le tante assenze che lo costringono a una formazione del tutto inedita. Gara che inizia in ritardo per via dell’assenza degli arbitri per questioni di traffico.

L’Ospedaletti si fa vedere già al 5’ con il tentativo di Schillaci bloccato a terra da Scognamiglio.

La gara scorre poi sui binari di un sostanziale equilibrio fino al 32’ quando Ala è bravo a ribattere in rete una respinta corta di Ventrice. È il vantaggio del Ventimiglia che, nel giro di tre minuti, trova anche la rete del 2-0 sempre con Ala.

L’Ospedaletti prova a reagire e al 37’ Semati calcia una punizione di potenza, Scognamiglio neutralizza. Sul finire del primo tempo gli orange trovano la rete che accorcia le distanze. Percussione di Aretuso sulla sinistra, il numero 11 mette in mezzo dove Biffi si fa trovare pronto per mettere a segno la sua prima rete ufficiale.

Al termine di un breve recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi sul 2-1.

La ripresa si apre con l’occasione per l’Ospedaletti al minuto 54’ quando Martelli serve Schillaci che prova la conclusione, palla alta.

Secondo tempo che vede l’Ospedaletti più convinto nella manovra e sempre protagonista nella metà campo avversaria. Al 67’ Martelli ci prova con un tiro a giro di sinistro, ma la sfera finisce sul fondo.

Al 79’ Ventrice si mette in mostra con una grande parata in volo con la mano di richiamo sull’insidiosa conclusione di Rea.

Nuovo tentativo di Semati a minuto 86, palla fuori di poco alla destra del portiere.

Negli ultimi minuti di gioco l’Ospedaletti si fa pericoloso riversandosi in avanti alla ricerca del pari ma, dopo 4 minuti di recupero, il direttore di gara sancisce la fine delle ostilità.









LE FORMAZIONI





Ospedaletti: 1 Ventrice, 2 Negro, 3 Semati, 4 Martini, 5 Ambesi, 6 Alberti, 7 Cassini, 8 Martelli (75’ 16 Valcelli), 9 Biffi A., 10 Schillaci, 11 Aretuso

A disposizione: 12 Bazzoli, 13 Leone, 14 Rovere, 15 Facente, 17 Barbagallo, 18 Ceriolo, 19 Alasia, 20 Fici

Allenatore: Roberto Biffi





Ventimiglia: 1 Scognamiglio, 2 Peirano, 3 Ierace, 4 Leggio, 5 Musumarra, 6 Salzone Al. (87’ 19 Mamone), 7 Sparma (70’ 18 Malagò), 8 Allegro (55’ 15 Salzone An.), 9 Addiego, 10 Rea, 11 Ala

A disposizione: 12 Dodaro, 13 Eugeni, 14 Oliveri, 16 Bestagno, 17 Morscio, 20 Bertone

Allenatore: Paolo Lamberti





Arbitro: Sig. Stefano Giordano (Grosseto)

Assistenti: 1° Sig. Luigi Arado (Genova); 2° Sig. Andrea Poggi (Genova)





Marcatori: 32’ e 35’ Ala, 44’ Biffi A.

Ammoniti: Negro, Rea, Ambesi