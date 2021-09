Calcio, Promozione. La valle si scalda con Bragno - Veloce. Esami Voltrese e Vallescrivia per Ceriale e Soccer Borghetto

Tolto l'atteso match del Ponzo tra il Bragno e la Veloce , il Ceriale ospiterà la Voltrese , un match tra due formazioni che puntano a recitare un ruolo importante in questa stagione, così come il Soccer Borghetto , impegnato sul terreno del Vallescrivia.

Trasferta impegnativa anche per il Celle Riviera, in casa di un Serra Riccò che ha ben impressionato contro una Baia Alassio chiamata in fretta ad adattarsi alla categoria e il match delle 16 in casa del Camporosso rappresenta la cartina tornasole ideale per il team di Fabio Ghigliazza.