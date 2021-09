Ha esordito oggi pomeriggio in campionato, dopo aver osservato subito il turno di riposo, la Genova Calcio di Beppe Maisano.

Il tecnico è rimasto davvero ben impressionato dai suoi, soprattutto nella prima parte di gara, sottolineando però le difficoltà a ridosso e all'interno dell'area di rigore. Parole di stima sono state spese anche per gli avversari, ma non per il direttore di gara, il signor Moro di Novi Ligure.