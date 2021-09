Podismo: a Villanova D'Albenga torna la corsa benefica "Cammicorsa delle violette"

Non solo una corsa camminata con un nuovo percorso di 5 chilometri, a cui ognuno partecipa con il suo ritmo e stile, ma anche appuntamenti gastronomici, culturali, legati ala salute a al benessere, con animazioni teatrali per bambini e visite guidate nel bellissimo centro storico alla scoperta di ciò che le mura antiche possono raccontarci di un luogo.

Per partecipare alla Cammicorsa non è necessario essere agonisti, ma è obbligatorio il green pass. Le iscrizioni sono aperte sul sito cammicorsa.it

Alle ore 9.00 Apertura point adesioni e consegna maglietta gara di fronte alla sede della Croce Bianca in Via Garibaldi ai primi 500 iscritti. Alle ore 10.30, partenza ufficiale dal pozzo, in Via Garibaldi, nel centro storico di Villanova. Arrivo e la premiazione si svolgerà in Piazza Torretta presso la statua “La donna delle violette”. La lunghezza del percorso è di 5 chilometri.