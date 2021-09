Calcio, Seconda Categoria. Ci sarà anche lo Yepp Albenga ai nastri di partenza del campionato

Prende ufficialmente il via la stagione sportiva per la nuova ASD YEPP ALBENGA.

L’associazione é diretta interamente da giovani e contraddistinta dal metodo europeo Yepp, che consiste nel passaggio di competenze e nel rendere i giovani protagonisti.

Queste le parole del Direttore Sportivo e segretario Antonio Capezio: “Sono entusiasta che nonostante la pandemia e la giovane età delle persone che sono in regia siamo riusciti ad iscriverci al campionato di seconda categoria della provincia di Savona, ci tengo a ringraziare particolarmente l’associazione di promozione sociale Yepp Albenga che sta appoggiando il progetto e tutti i miei collaboratori, in particolare il nostro presidente Stefano Dilda. Altro grazie lo dedico a Mariavittoria della delegazione LND di Savona che mi sta aiutando nelle pratiche burocratiche; l’obbiettivo di questo progetto é creare un vero e proprio gruppo squadra appassionato e soprattutto grintoso, al fine di integrarsi in pieno nel mondo dello sport; per noi tutti la creazione di questa squadra rappresenta un sogno nel cassetto e siamo molto contenti di poter competere con altre realtà dalle quali possiamo solo che imparare”.