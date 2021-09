Atletica, Campionati Giovanili Staffette. A Boissano è dominio per lo Spezia Duferco

L’impianto sportivo intercomunale di Boissano ancora sede di un importante Campionato Regionale. In questa occasione si è trattato del campionato giovanile di Staffette (con inserimento di alcune gare di contorno).

Il programma gare per ragazzi/e e cadetti/e prevedeva l’assegnazione di 8 titoli regionali: di questi ben 6 se li sono aggiudicati i giovani dell’Atletica Spezia Duferco!!!





Partiamo dai Ragazzi.

Nella 4x100 Atletica Spezia Duferco (Violi-Pucci-Cristiano-Santucci) prima al traguardo nell’ottimo tempo di 53.27. Argento per l’Atletica Ceriale San Giorgio e bronzo per Maurina Oliocarli Imperia.

Staffetta 3x800 con affermazione in solitaria per Atletica Spezia Duferco con la formazione Giuliani-Cristiano-Cafagno che ha chiuso in 9.42.60.





Ragazze:

La 4x100 registra il successo dell’Atletica Universale Don Bosco (Somaschini-Meniconi V.-Meniconi R. – Barbieri) che chiude il giro di pista in 58 secondi netti.

Al 2° posto l’Atletica Alba Docilia ed al 3° la formazione dell’Athle Team Genova.

Nella 3x800 vittoria per Atletica Spezia Duferco (Di Caprio-Rollandi-Datteri) in 9.12.31.





Cadetti:

Vittoria per Atletica Spezia Duferco nella 4x100 (Biagetti-Calcagno-Cheffrey-Libbi) in 48.12. Secondo posto per l’Atletica Sarzana e bronzo alla Maurina Oliocarli Imperia.

La staffetta 3x1000 ha registrato l’affermazione della Maurina Oliocarli Imperia (in 8.45.61), su AtleticaSpezia Duferco e Atletica Run Finale Ligure.



Cadette:

Doppietta spezzina nella 4x100 con affermazione della formazione composta da Sletner-Rebecchi-Gentile-Prato in 54.06. Al secondo posto la formazione B Atletica Spezia Duferco ed al terzo l’Athle Team Genova.

Nella staffetta 3x1000 vittoria per Atletica Spezia Duferco (Pellegrini-Magnani-Irbetti) in 10.05.97





Alcuni buoni risultati anche nelle gare di contorno. Nei 60 ragazzi doppietta Maurina Oliocarli Imperia, con vittoria per Davide Crisci in 8.42 su Luca Antonelli (8.52).

I 60 piani ragazze hanno visto la vittoria di Greta De Lucchi (Sarzana) in 8.77, con Rebecca Meniconi (Don Bosco) seconda in 8.87.

Sugli 80 cadetti si è imposto il portacolori dell’Atletica Ceriale Gabriele Quattropani in 9.75. Alle sue spalle Achille Palmieri (Cus Savona) che ha chiuso in 9.97.

80 cadette appannaggio di Gloria Chiaffredo (Nuova Atletica 92) vittoriosa in 10.97.

Tra gli assoluti segnaliamo Daniele Taggiasco (Arcobaleno) primo sui 100 in 11.30 ed Enrico Lanfracnoni (Arcobaleno) vincitore con buon margine degli 800 conclusi in 2.04.51.





Come sempre buoni riscontri a livello organizzativo ed un ringraziamento particolare al Comitato Regionale Ligure Fidal promotore dell’evento, ai volontari del Boissano Team e della P.A. Croce di Malta, ai Club operativi sul campo (Atletica Arcobaleno Savona e Atletica Run Finale Ligure), ai Comuni sottocrittori dell’accordo di gestione della struttura ed alla Fondazione Agostino De Mari di Savona.