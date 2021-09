I marcatori top della Premier League

La Premier League Inglese o anche conosciuta come EPL è la divisione nazionale dei calciatori professionisti, in Italia conosciuta come serie A.

Il campionato viene giocato da 20 squadre, la stagione inizia ad Agosto e finisce a Maggio ed ogni club gioca 38 partite (contro 19 squadre in andata e ritorno) e la maggior parte delle partite si giocano di Sabato o Domenica pomeriggio.

Questa competizione è stata creata nel ‘92 quando la Prima Divisione decise di staccarsi dalla Football League fondata nel 1888. La Premier League al momento è la lega sportiva più seguita al mondo, trasmessa in più di 200 territori mondiali.

Dal 1992, 49 team si sono contese il titolo e al momento solo 7 hanno vinto: 13 per il Manchester United, 5 per il Manchester City e Chelsea, 3 per l’Arsenal e 1 per il Liverpool, Blackburn Rovers e Leicester City.

I top cannonieri della Premier League 2020-2021

Andiamo a vedere quali sono stati i top cannonieri della Premier League nella stagione 2020-2021:

Harry Kane (23): giocatore del Tottenham Hotspur e capitano della Nazionale Inglese. Inizia la sua carriera nel club dove viene promosso nella sezione “senior” nel 2009 alla sola età di 16 anni. Durante gli anni viene dato in prestito ad altre squadre ma nel 2014 dopo un cambio di allenatore Kane inizia ad essere più coinvolto e durante la sua prima stagione intera segna 31 goal e viene nominato giocatore dell’anno PFA. Durante la stagione 2017-2018 segna 41 goal in 48 partite e a fine stagione 2020-2021 diventa il marcatore che ha segnato più reti e assist della lega.

Mohamed Salah (22): calciatore del Liverpool e della Nazionale Egiziana, considerato uno dei migliori giocatori al mondo grazie alle sue doti di dribbling e velocità. Salah inizia la sua carriera nel Team Al Mokawloon, nel 2014 viene notato dal Chelsea ma inizialmente viene dato in prestito alla Fiorentina e Roma dove firma un contratto per 15 milioni di euro. Nel 2017 dopo aver aiutato la Roma a raggiungere un secondo posto in classifica, ritorna al Liverpool dove segna be 32 goal in 36 partite durante la sua prima stagione nel club, vincendo la Scarpa D’Oro Premier League e battendo il record di una stagione. Nella sua terza stagione 2019-2020 aiuta il team a vincere la Premier League.

Bruno Fernandes (18): giocatore del Manchester United e della Nazionale Portoghese, iniziò la sua carriera in Serie B con il Novara durante la stagione 2012-2013 per poi passare quasi immediatamente all’Udinese nella Serie A e Sampdoria. Nel 2017 firma con lo Sporting CP di Lisbona dove vince 2 Taças de Liga (2018 e 2019) e 1 Taça de Portugal, nominato inoltre come giocatore dell’anno della Primeira Liga. Durante questo periodo si fa notare dal Manchester United dove firma un contratto per 47 milioni di sterline.

Patrick Bamford (17): inizia la sua carriera nel Nottingham Forest, debuttando ufficialmente a fine 2011, a Febbraio 2012 firma un contratto con il Chelsea per 1.5 milioni di sterline ma dopo 5 anni passati in prestito verso altre squadre decide di ritornare al Middlesbrough dove aveva giocato durante un prestito, ma nel 2018 firma un contratto con il Leeds United dove la porterà a vincere la EFL Championship alla fine della stagione 2019-2020.