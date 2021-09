Sport ed educazione, domani a Loano il convegno organizzato dall'Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini

Mercoledì 22 settembre alle 20.30 presso il circolo di tennis di via Aurelia 66 Loano si terrà l'evento “Sport ed educazione: un binomio difficile ma non impossibile!” organizzato dalla Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini.

“L'Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini è nata nel 2013, con lo scopo di diffondere la cultura sportiva e l'educazione allo sport. Secondo il nostro punto di vista l'educazione attraverso lo sport deve avere un ruolo prioritario in tutto il processo formativo dei giovani, quel ruolo che molte persone del mondo dello sport sentono come necessario, ma tutt'oggi non sempre è sorretto da validi contenuti. L'incontro è aperto a tutti gli educatori, genitori ed appassionati di sport”, commenta il direttore del club Alberto Zizzini.

Dopo l'introduzione ed i saluti di Veronica Giusto, responsabile marketing dell'Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini, e dell'avvocato Matteo Repetto, vice presidente di Fit Liguria, interverranno: Giorgio Caviglia, dottore in scienze motorie ed esperto in attività motorie giovanili, che parlerà delle “Finalità educative e punti di criticità nella formazione del giovane atleta”; Armando Caligaris, dottore in scienze e tecniche psicologiche e in scienze motorie, presenterà la sua relazione dal titolo “Sai o sei? Prospettive diverse nella figura dell'educatore”; Alberto Zizzini, dottore in pedagogia, già docente presso la facoltà di scienze motorie dell'Università di Genova, esporrà gli “Aspetti negativi del condizionamento precoce nell'apprendimento delle tecniche sportive”; chiuderà Davide Ansaldi, dottore in scienze motorie e docente di “Sport vision” presso l'Isf “Roberto Lombardi”, che presenterà “Il metodo Svta Vision on Motion, implicazioni ed utilizzo per uno sport educativo”.