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Calcio | 21 settembre 2021, 18:40

Calcio, Coppa Liguria di Seconda CAtegoria sono 56 le squadre iscritte, prima gara il 3 ottobre

Calcio, Coppa Liguria di Seconda CAtegoria sono 56 le squadre iscritte, prima gara il 3 ottobre

Le squadre iscritte alla Coppa Liguria di Seconda Categoria:

ALBISSOLE 1909 

ATLETICO CASARZA LIGURE 

ATLETICO INTERNAZIONALE 

ATLETICO LUNEZIA 

ATLETICO SAN SALVATORE 

BEGATO CALCIO 2013  

BOLZANETESE VIRTUS 

BORGIO VEREZZI 

BORGO INCROCIATI 

BORGO RAPALLO 98 

CARCARESE Sq. “B” 

CASELLESE 

CENGIO 

CERIALE PROGETTO CALCIO Sq. “B” 

CISANO 

CORNIGLIANO CALCIO 

CROCEFIESCHI 2017 

DAVAGNA 1979 

DEGO CALCIO 

DINAMO SANTIAGO 

DON BOSCO 

G.S. GRANAROLO 

GENOVESE BOCCADASSE 

K PANTERS 4 LIFE 

LA RESISTENTE 

LIDO SQUARE F.B.C. 

LUNI CALCIO 

MELE 

MOCONESI FONTANABUONA 92 

PALLARE CALCIO 

PANCHINA 

PLODIO 1997 

PONTECARREGA CALCIO 

PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

PRIARUGGIA G.MORA 

RAVECCA 1972 

REAL SANTO STEFANO CALCIO

RECCO 2019 

ROCCHETTESE 

ROSSIGLIONESE 

RUPINARO SPORT 

S.LORENZO DC SANVI GENOVA 

SAN GIOVANNI BATTISTA 

SAN PIETRO 

SAN TEODORO KETZMAJA 

SANTA CECILIA 

SASSELLO 

SEGESTA SESTRI LEVANTE 

SPOTORNESE CALCIO 

VADINO FOOTBALL CLUB 

VARAZZE 1912 DON BOSCO Sq. “B” 

VENTIMIGLIACALCIO Sq. “B” 

VEZZANO 2005 

VILLANOVESE A.S.D. 

VIRTUS SANREMO CALCIO2011

WHITE RABBIT UNITED SSDRL

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