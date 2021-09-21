Calcio, Coppa Liguria di Seconda CAtegoria sono 56 le squadre iscritte, prima gara il 3 ottobre

Le squadre iscritte alla Coppa Liguria di Seconda Categoria:
ALBISSOLE 1909
ATLETICO CASARZA LIGURE
ATLETICO INTERNAZIONALE
ATLETICO LUNEZIA
ATLETICO SAN SALVATORE
BEGATO CALCIO 2013
BOLZANETESE VIRTUS
BORGIO VEREZZI
BORGO INCROCIATI
BORGO RAPALLO 98
CARCARESE Sq. “B”
CASELLESE
CENGIO
CERIALE PROGETTO CALCIO Sq. “B”
CISANO
CORNIGLIANO CALCIO
CROCEFIESCHI 2017
DAVAGNA 1979
DEGO CALCIO
DINAMO SANTIAGO
DON BOSCO
G.S. GRANAROLO
GENOVESE BOCCADASSE
K PANTERS 4 LIFE
LA RESISTENTE
LIDO SQUARE F.B.C.
LUNI CALCIO
MELE
MOCONESI FONTANABUONA 92
PALLARE CALCIO
PANCHINA
PLODIO 1997
PONTECARREGA CALCIO
PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
PRIARUGGIA G.MORA
RAVECCA 1972
REAL SANTO STEFANO CALCIO
RECCO 2019
ROCCHETTESE
ROSSIGLIONESE
RUPINARO SPORT
S.LORENZO DC SANVI GENOVA
SAN GIOVANNI BATTISTA
SAN PIETRO
SAN TEODORO KETZMAJA
SANTA CECILIA
SASSELLO
SEGESTA SESTRI LEVANTE
SPOTORNESE CALCIO
VADINO FOOTBALL CLUB
VARAZZE 1912 DON BOSCO Sq. “B”
VENTIMIGLIACALCIO Sq. “B”
VEZZANO 2005
VILLANOVESE A.S.D.
VIRTUS SANREMO CALCIO2011
WHITE RABBIT UNITED SSDRL