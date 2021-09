Calcio, Coppa Liguria. La terza giornata si chiude stasera con Millesimo - Carcarese

Sarà un martedì atipico per il Millesimo e la Carcarese.

La canonica ripresa degli allenamenti del martedì sera lascerà infatti spazio a una partita ufficiale: il match valido per la terza giornata di Coppa Liguria.

Inizia ad essere già un incontro importante nelle dinamiche del girone C, con i padroni di casa chiamati ad ottenere l'intera posta in palio per rimanere in corsa qualificazione, mentre gli ospiti biancorossi, in caso di vittoria, avranno l'opportunità di agganciare l'Aurora in vetta alla graduatoria.

Il fischio d'inizio è stato fissato alle ore 20:30, con la direzione di gara affidata al signor Vergani di Savona.

