Granfondo di Alassio: si riparte dalla sicurezza

Intanto, già da diverse settimane si è rimessa in moto la grande macchina organizzativa di una manifestazione che, come sempre, racchiude alcuni “plus” di formidabile richiamo. In primis, uno scenario bellissimo (quello della Riviera ligure di Ponente) e una città come quella di Alassio, che ben si presta ad accogliere ogni tipo di turista.

Il percorso ricalcherà quello tradizionale delle passate edizioni con lo spettacolare arrivo collocato al Santuario di Madonna della Guardia, il più importante santuario mariano della Liguria e uno dei più importanti d'Italia.

Edificato sulla vetta del Monte Figogna (a 804 metri di altitudine), è situato nel territorio del Comune di Ceranesi, a circa 20 km da Genova. Il santuario è così chiamato poiché il monte sul quale sorge era nell'antichità un prezioso punto strategico per l'osservazione di navi o di eserciti nemici.

Sulla terrazza antistante il santuario è situato un punto panoramico dal quale, nelle giornate limpide, si può ammirare il panorama sulla sottostante città di Genova con un raggio che si apre sulle riviere di Ponente e di Levante.

Sul sito ufficiale della manifestazione, www.granfondoalassio.it, è possibile scaricare le tracce GPS, consultare le convenzioni alberghiere e, soprattutto, iscriversi alla gara.