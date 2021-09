Calcio, Coppa Italia di Serie D: colpo Vado, Carrer decide la sfida contro il Bra

BRA - VADO 0-1 (85'Carrer)

95' E' finita! Il Vado sbanca il campo del Bra e passa il turno

85' GOOOOOOOL! Vado in vantaggio meritatamente con Carrer!

80' Carrer prova ad arrivare su un pallone che manca di pochissimo

75' Contropiede Vado con Aperi e Capra, Cattaneo al tiro, ma palla fuori dallo specchio di Roscia

72' Bra ad un passo dal vantaggio: errore a centrocampo di Magonara, Marchisone intercetta e si invola ma non riesce a trovare la rete per i padroni di casa

64' Azione splendida del Vado: Carrer are per Capra, palla per Cattaneo botta sicura, Roscio decisivo

57' Tiro forzato di Cattaneo da fuori area palla fuori, conclusione che non è piaciuta al tecnico Solari

51' Ci prova il Bra con Masoud palla fuori di un metro

49' Ancora Vado pericoloso con un tiro di Cossu dai 20 metri, Roscio risponde ancora: rossoblu che meritano il vantaggio

46' Inizia la ripresa. Subito pericoloso il Vado con un tiro dalla distanza, Roscio è bravo a respingere, sul pallone si avventa Gandolfo ma la palla va fuori

secondo tempo

45' Alla fine del primo tempo è 0-0 tra Bra e Vado

42' Il Vado trova continuità in fase offensiva con Di Salvatore che dopo un'azione personale lascia partire un tiro alto

37' Altra conclusione di Cossu dopo un buon recupero del Vado a centrocampo, tiro insidioso ma palla che esce di un palmo dalla porta di Roscio

35' Ancora Vado pericoloso con Cossu, tiro dalla distanza palla alta

30' Vado ancora pericoloso con L. Di Salvatore, la palla attraversa tutta l'area e Gandolfo non arriva in tempo per battere a rete anticipato dalla retroguardia giallorossa in angolo

21' Il prima conclusione del Vado è di Gandolfo, tiro a giro ma alta sopra la traversa

13' Spinge il Vado sulla fascia dei fratelli Di Salvatore, palla a Gabriele che tira verso la porta giallorossa ma viene fermato. La grande novità del Vado di oggi è il passaggio al 3-4-3 con Carrer punta centrale e i fratelli Di Salvatore esterni.

4' subito Colantonio protagonista a salvare la porta del Vado, partenza sprint dei padroni di casa.

1' si parte!

Primo tempo

BRA: Roscio, Magnaldi, Tos, Sia, Greco (65'Anqoud), Bongiovanni, Todisco (57'Cervillera), Capellupo (86'Squillacioti), Cinquemani (81'Barbuto), Venneziano (62'Marchisone), Masaoud.