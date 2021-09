Calcio, Veloce. l'Under 14 di mister Morbelli chiude terza al Torneo Città di Carcare

L’arrivo di Mister Alessandro “Lello” Morbelli alla guida degli Under 14 della Fbc Veloce 1910 è stato di grande impatto.

Le competenze tecniche e la simpatia del nuovo mister hanno sin da subito conquistato tutti, come dimostrato dalla grande affluenza di giovani calciatori al ritiro organizzato a Calizzano dall’8.09 al 12.09.2021.

Durante il soggiorno, conclusosi con l’amichevole con gli Under 15 granata guidati dal Mister Marco Pensa, i 2008 velociani hanno iniziato il proprio percorso di crescita in vista dell’inizio dell’imminente stagione agonistica.

Il ritiro è stato assai utile anche al fine di consolidare l’amalgama fra gli elementi “storici” ed i tanti neo arrivati.

La settimana successiva mister Morbelli ha guidato i propri ragazzi al “Torneo Città di Carcare”, organizzato dalla Carcarese per sabato 18.09.2021.

Nonostante la competizione fosse dedicata agli Under 15, i giovani granata non hanno fatto notare l’anno in meno e, dopo un’intera giornata a battersi sul campo sportivo intitolato all’indimenticato Paolo Ponzo, hanno concluso la rassegna al terzo posto dietro alle spalle del Varazze e della Praese A.

La Fbc Veloce 1910 coglie l’occasione per ringraziare la Carcarese per l’invito e per l’ottima organizzazione del torneo e per complimentarsi con mister Morbelli ed i suoi ragazzi per il bel risultato conseguito.