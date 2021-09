Morta dopo il parto: mondo del calcio in lutto per l'arbitro Marika Galizia

Ore di lutto per il mondo calcistico savonese e non solo per la triste notizia che ha colpito la sezione arbitrale AIA di Albenga: nella notte scorsa si è spenta in seguito alle complicazioni del parto la 27enne arbitro Marika Galizia.

Originaria di Ceriale, la ragazza era giunta nella giornata di ieri, 21 settembre, all'ospedale San Paolo di Savona come da programma per il lieto evento, al termine di una gravidanza nella norma, in salute e con tutti gli esami di routine regolari. Stando a quanto riferito pare che però le sue condizioni, insieme a quelle del nascituro, si siano aggravate improvvisamente durante il travaglio, facendo propendere i medici per la soluzione del parto cesareo.

Una volta venuto alla luce il neonato ha immediatamente palesato una gravissima sofferenza da asfissia perinatale (assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita) ed è stato trasferito d'urgenza grazie allo Sten al Gaslini di Genova, mentre la madre è stata ricoverata in Rianimazione, dove purtroppo ha perso la vita.

Il piccolo si trova ricoverato nel reparto di Patologia Neonatale del nosocomio pediatrico genovese con prognosi riservata e in condizioni estremamente delicate.

Sull'accaduto indaga la Procura, avvertita dall'Asl2 che nel contempo ha avviato un'indagine interna per accertare la dinamica dei fatti alla quale si affiancherà con ogni probabilità il lavoro degli ispettori di Alisa, con il pm Chiara Venturi che ha disposto l'esecuzione dell'autopsia sulla salma della giovane donna, che verrà eseguita venerdì dal medico legale Francesca Frigiolini.

Marika da 11 anni era iscritta alla sezione arbitrale albenganese. Dai massimi vertici nazionali dell'AIA e non solo è arrivato il messaggio di cordoglio per la famiglia: "L'Associazione Italiana Arbitri ha espresso cordoglio profondo per la scomparsa della giovanissima Marika Galizia. Il Presidente dell'AIA Alfredo Trentalange e il Vice Duccio Baglioni, insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Matteo Trefoloni, ai Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, esprimono alla sua famiglia e ai colleghi di Albenga profondo cordoglio a nome di tutti gli arbitri italiani" si legge nella nota ufficiale.