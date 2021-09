Calcio, Coppa Liguria di 2° categoria. Ammessa anche la San Francesco Loano, 6 i gironi con le squadre ponentine

Facendo seguito a quanto pubblicato sul C.U. 17/6 del 21.09.2021 in merito all’organico della manifestazione in epigrafe, si rende noto essere pervenuta l’istanza di ammissione alla stessa da parte della Società A.S.D. San Francesco Loano che il Comitato Regionale Liguria ha ritenuto di accettare.

Per quanto sopra, l’organico definitivo della manifestazione si intende fissato in n. 57 Società partecipanti e si pubblica, a seguire, il regolamento della manifestazione.

La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in 07 gironi triangolari ed 09 gironi quadrangolari da disputarsi in gare di sola andata, e le successive fasi degli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

il 1^ turno, che si articolerà su 09 Gironi quadrangolari e 07 Gironi triangolari, designerà la qualificazione ai quarti di finale come in appresso:

gara unica in campo neutro come di seguito:

In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico saranno altresì applicate sanzioni pecuniarie pari a € 200,00.

Nel caso in cui la rinuncia riguardi un girone triangolare, le due società restanti si affronteranno in gara di andata e ritorno (con le modalità definite per i turni a doppio confronto) mantenendo valido il risultato della gara già, eventualmente, disputata tra le stesse; nel caso in cui la rinuncia riguardi i gironi quadrangolari, la Società che incontra quella esclusa osserverà un turno di riposo ed i risultati già eventualmente conseguiti dalla Società esclusa non saranno ritenuti validi.