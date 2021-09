Calcio. Un altro lutto colpisce il mondo del calcio dilettantistico. E' morto in un incidente stradale Fausto D'Agostino, giocatore del Borghetto

Incidente mortale lungo la Sp 582 nei pressi di Martinetto, frazione del comune di Cisano sul Neva. A perdere la vita il 22enne Fausto D'Agostino, giocatore del Borghetto.

Il sinistro è avvenuto ieri sera attorno alle ore 21.30. Secondo quanto riferito, il giovane avrebbe perso il controllo della moto impattando violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Albenga e l'automedica. Mobilitati anche i carabinieri.

Purtroppo, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Il cordoglio del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: "Conoscevo Fausto, era un mio paziente e lo ricordo con affetto come un ragazzo molto educato e rispettoso. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nel terribile incidente di questa notte, mi lascia senza parole. In questo momento di grande dolore esprimo le mie più sentite condoglianze in particolare alla mamma Daniela e la sorella Sara. L’intera amministrazione si stringe intorno alla famiglia di Fausto".