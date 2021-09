Volley. Gli scatti più belli del Torneo Internazionale "Sempre con noi" realizzati da Bruno Oliveri

Il 18 e 19 Settembre, si è svolto nei palazzetti dello sport di Carcare e Cairo Montenotte la 12 ° edizione del torneo internazionale di volley femminile "Sempre con noi", che ha visto contendersi il prestigioso trofeo ben 8 formazioni. Le squadre straniere che giocano tutte in serie A nelle rispettive nazioni erano il VC Tirol (Austria), VBC Cheseaux (Svizzera), V B Linz (Austria), Nova Gorica (Slovenia), le italiane di B1 e B2 erano L'Alba Volley, Nottolini Lucca, Csi Clai Imola e Vicenza Volley.

Divise in due gironi da quattro le formazioni hanno dato vita ad avvincenti partite. La domenica mattina la Clai Imola che aveva dominato il proprio girone ha inopinatamente perso contro il Tirol, mentre le svizzere del Cheseaux si sono imposte sul Nova Gorica.

Le finali dal 5° all'8° posto si sono svolte a Cairo, mentre quelle per l'assegnazione del trofeo a Carcare.

Il V.B. Linz ha avuto ragione per 2 a 0 delle demotivate ragazze dell'Imola, mentre la finalissima veramente spettacolare, tutta straniera fra le autriache del V.C. Tirole e le svizzere del VBC Cheseaux ha visto prevalere queste ultime, che con tenacia e grinta hanno saputo rimontare ben due set per poi imporsi al tie break 15 a 7. Quindi in dodici edizioni del torneo è la prima volta che ad imporsi è una formazione straniera. Un grosso plauso va alla dirigenza della Pallavolo Carcare che in un momento non facile come questo, se pur senza pubblico ha fortemente voluto riproporre il torneo internazionale che rappresenta il fiore all'occhiello per tutto il movimento pallavolistico ligure.

Prima della finale si è provveduto ad un minuto di silenzio in memoria di Matilde Falco, dirigente Fipav recentemente scomparsa. Al termine coppe, targhe e riconoscimenti individuali per tutte quelle atlete che maggiormente si sono distinte nel proprio ruolo. Ha chiuso la manifestazione il presidente Lorenzo Michele che dopo aver ringraziato atleti, società e sponsor ha già dato l'appuntamento all'edizione 2022.