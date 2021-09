Pallapugno: si è chiusa la seconda fase dei campionati di SERIE B e C1

SERIE B GIRONE BIANCO - Ultima di ritorno

Acqua San Bernardo San Biagio-Morando Neivese 7-9

Benese-Don Dagnino 9-2

Classifica finale seconda fase : Morando Neivese 5; Acqua San Bernardo San Biagio 4; Benese 2; Don Dagnino 1.

SERIE B GIRONE ROSSO - Ultima di ritorno

Ricca-Srt Progetti Ceva 2-9

Riposa: Scotta Centro Incontri

Classifica finale seconda fase : Srt Progetti Ceva e Scotta Centro Incontri 3; Ricca 0.

Srt Progetti Ceva prima, Scotta Centro Incontri seconda per differenza giochi complessiva.

SERIE B GIRONE VERDE - Ultima di ritorno

Pieve di Teco-Speb 9-2

Bcc Pianfei Pro Paschese-Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese 3-9

Classifica finale seconda fase : Speb 5; Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese 4; Pieve di Teco 2; Bcc Pianfei Pro Paschese 1.



Morando Neivese, Srt Progetti Ceva e Speb accedono direttamente alle semifinali. Acqua San Bernardo San Biagio e Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese giocheranno lo spareggio in campo neutro per l'ultimo posto in semifinale.



SERIE B - Semifinali

Morando Neivese-Speb

Srt Progetti Ceva-vincente spareggio

-------------------------------------------------



SERIE C1 GIRONE BIANCO - Ultima di ritorno

Pallonistica Albeisa-Bubbio 9-5

Riposa: Amici del Castello

Classifica finale seconda fase : Amici del Castello 4; Pallonistica Albeisa 2; Bubbio 0.

SERIE C1 GIRONE ROSSO - Ultima di ritorno

Gottasecca-Canalese 5-9

Riposa: Imperiese

Classifica finale seconda fase : Canalese 3; Imperiese 2; Gottasecca 1.

SERIE C1 GIRONE VERDE - Ultima di ritorno

Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze-Cortemilia 9-4

Valle Bormida-Sommariva Bormidese 9-1

Classifica finale seconda fase : Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze 5; Valle Bormida 4; Cortemilia 3; Sommariva Bormidese 0.



SERIE C1 - Semifinali

Amici del Castello-Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze

Canalese-Valle Bormida