Albenga, lacrime e sgomento per l'ultimo saluto a Fausto D’Agostino (FOTO)

In tanti stamane si sono stretti al dolore della mamma Daniela, del papà Giovanni, della sorella Sara, dei nonni Teresa e Fausto e della fidanzata Rebecca. Al cordoglio si è unito anche il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis: "Conoscevo Fausto, era un mio paziente e lo ricordo con affetto come un ragazzo molto educato e rispettoso - aveva dichiarato il primo cittadino nella giornata di ieri - La notizia della sua scomparsa, mi lascia senza parole. In questo momento di grande dolore esprimo le mie più sentite condoglianze in particolare alla mamma Daniela e la sorella Sara. L’intera amministrazione si stringe intorno alla famiglia di Fausto".