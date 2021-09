Calcio, Juniores Nazionali. Si parte il 2 ottobre, Vado e Imperia in trasferta, Sanremese in casa con il Casale

Il Dipartimento Interregionale, dopo la pubblicazione della composizione dei gironi, ha completato la stesura dei calendari e degli orari che accenderanno le gare del campionato nazionale Juniores Under 19 per la stagione sportiva 2021-2022.

Nella prima giornata il Vado esordirà sul campo della Lavagnese, mentre l'Imperia farà visita all'Asti.

La Sanremese, invece riceverà il Casale.

Per consultare il calendario CLICCA QUI

La nuova stagione per le formazioni Under 19 dei 157 club della quarta serie italiana (alle quali si aggiungono le quattro di Lega Pro fuori classifica) inizierà il 2 ottobre con la fase regolare: il girone d’andata terminerà il giorno 11 dicembre (gironi H, N, L, M ed E) e 22 gennaio (gironi D, I e F). Giro di boa il 29 dello stesso mese con la conclusione fissata al 30 aprile (gironi L, M, H, N ed E), 7 maggio (gironi D, I e F) e 14 maggio prossimo (gironi A, B, C e G).

Nel corso del campionato si giocherà un solo turno infrasettimanale (venerdì 15 aprile per l’11ª dei gironi A, B, C e G). Due le soste previste: dal 25 dicembre al 1 gennaio per le festività natalizie e il 12 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Per quanto riguarda gli orari, il calcio d'inizio delle partite sarà alle ore 15.30 dal 2 ottobre, alle ore 14.30 dal 31 ottobre, alle ore 15.00 dal 22 gennaio, alle ore 15.30 dal 19 febbraio e dal 27 marzo alle ore 16.00. Al termine della fase regolare scatterà quella finale per l’assegnazione del titolo nazionale.

A seguito dell’ammissione in soprannumero della società Sambenedettese nell’organico di Serie D, si riporta di seguito la formazione del girone F:



Almajuventus Fano, Castelfidardo, Montegiorgio, Porto d’Ascoli, Recanatese, Sambenedettese, Tolentino, Cannara, Foligno, Perugia, Sporting Club Trestina, Tiferno Lerchi, Arezzo

Si riporta, anche, la nuova composizione a 12 squadre del girone E (dopo la rinuncia formale a partecipare al campionato nazionale Juniores Under 19 della società Correggese Calcio 1948):



Carpi, Bagnolese, Borgo San Donnino, Cattolica, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso, Ravenna, Rimini, Sammaurese, Sasso Marconi