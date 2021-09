"Chiuso il ponte dei portoghesi" di fronte al campo Picasso di Quiliano: ordinanza della polizia locale per evitare assembramenti senza mascherine

Tra le certezze, folkloristiche, del panorama calcistico dilettantistico savonese c'era senza dubbio l'immancabile schiera di spettatori assiepati sul ponte dietro alle panchine del campo "Picasso" di Quiliano, ma a partire da domenica 26 settembre, in occasione della partita di Coppa Liguria che vede sfidarsi la squadra di casa e il Savona, con un'ordinanza, non sarà possibile fermarsi in quella zona.

Al netto del folklore, la decisione è stata presa per motivazioni di natura sanitaria per evitare che gli spettatori si assembrino per vedere la partita in una zona che negli anni era diventato il posto ideale per "i portoghesi" che non volevano pagare il biglietto per la tribuna.