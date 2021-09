Pallanuoto, Champions League. Seconda giornata agrodolce per la Rari Nantes Savona

Si è conclusa poco fa, nella piscina “Zanelli” di Savona la terza giornata del concentramento denominato Qualification Round I valevole per la Champions League. In mattinata si era svolta la seconda giornata.

La Rari Nantes Savona ha vinto, in mattinata con i polacchi dell’AZS UW Waterpolo Warsaw per 29 a 4, mentre in serata ha perso con i francesi del Montpellier Waterpolo per 10 a 9 dopo un match tiratissimo. Commenta l’allenatore savonese Alberto Angelini: “Sono partite di inizio stagione, dove bisogna mettere insieme i pezzi e dove i ragazzi devono trovare l’amalgama. Loro hanno fatto un gioco molto aggressivo e noi non siamo mai riusciti a rompere il ritmo. C’è molto da lavorare”.

Domani sera alle 19 i biancorossi affronteranno gli spagnoli del C.N. Terrassa.

Tutti i risultati ed i tabellini delle partite sono consultabili sul sito della Len al seguente link: http://len.microplustiming.com/lenchampionsleague/index.php?cal=1

Questo il calendario delle partite in programma:

1^ giornata – Giovedì, 23 Settembre 2021:

h. 15,00 Primorac KOTOR (MNE) – AZS UW Waterpolo WARSAW (POL)

h. 17,00 CN TERRASSA (ESP) – MONTPELLIER Waterpolo (FRA)

h. 19,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) – Vitoria GUIMARAES SC (POR)

2^ giornata – Venerdì, 24 Settembre 2021:

h. 09,00 MONTPELLIER Waterpolo (FRA) – Vitoria GUIMARAES SC (POR)

h. 11,00 CN TERRASSA (ESP) – Primorac KOTOR (MNE)

h. 13,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) – AZS UW Waterpolo WARSAW (POL)

3^ giornata – Venerdì, 24 Settembre 2021:

h. 15,00 Primorac KOTOR (MNE) – Vitoria GUIMARAES SC (POR)

h. 17,00 AZS UW Waterpolo WARSAW (POL) – CN TERRASSA (ESP)

h. 19,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) – MONTPELLIER Waterpolo (FRA)

4^ giornata – Sabato, 25 Settembre 2021:

h. 15,00 Vitoria GUIMARAES SC (POR) – AZS UW Waterpolo WARSAW (POL)

h. 17,00 MONTPELLIER Waterpolo (FRA) – Primorac KOTOR (MNE)

h. 19,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) – CN TERRASSA (ESP)

5^ giornata – Domenica, 26 Settembre 2021:

h. 09,00 AZS UW Waterpolo WARSAW (POL) - MONTPELLIER Waterpolo (FRA)

h. 11,00 Vitoria GUIMARAES SC (POR) – CN TERRASSA (ESP)

h. 13,00 CARIGE R.N. SAVONA (ITA) – Primorac KOTOR (MNE)