Quiliano celebra la "Giornata dei Sentieri Liguri" con un'escursione sull'Alta Via

Continua l’evento “Quiliano Natura”, iniziato il 3 settembre e che proseguirà fino al 30 settembre 2021, con un appuntamento imperdibile per chi ama le escursioni.

Domenica 26 settembre si terrà la 5° edizione della "Giornata dei Sentieri Liguri". A Quiliano alle ore 9 è previsto il ritrovo presso Piazza Caduti Partigiani, da dove tutti i partecipanti all’escursione saranno accompagnati in pulmino, fino alla frazione di Roviasca per incamminarsi lungo gli antichi sentieri verso l’Alta Via dei Monti Liguri in compagnia di una guida ambientale escursionistica GAE.

Dislivello in salita 400/600 metri, lunghezza del percorso 10,5 km circa, difficoltà E (sentiero escursionistico).

Sono raccomandati: abbigliamento adeguato, scarponcini da trekking, pranzo al sacco e acqua. Sarà necessaria la mascherina chirurgica o lavabile a norma.

Al termine dell’escursione, previsto intorno alle ore 17, sempre a Quiliano Centro, sarà offerta una merenda presso la Società Cattolica “Don Bazzano”.

Il trasporto verrà garantito da Tpl Linea, a carico del Comune. L’evento è a cura dell’Assessorato al Turismo e Ufficio sportello IAT.

L’escursione è gratuita su prenotazione all’indirizzo e-mail ufficio.turismo@comune.quiliano.sv.i