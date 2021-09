Calcio, Eccellenza. L'Alassio Fc torna in anticipo, alle 16:00 al "Ferrando" arriva la Cairese

Il turno di riposo per la Cairese è ormai alle spalle e domani i gialloblu riprenderanno la propria marcia in casa dell'Alassio FC.

Le due settimane senza impegni ufficiali possono essere state utili a mister Alessi per ricaricare le pile e recuperare qualche big, nonostante il match d'esordio con il Varazze abbia confermato la bontà dei giovani in organico (su tutti il giovanissimo trio offensivo composto da Pastorino, Berretta e Poggi).

L'obiettivo dei valbormidesi resta comunque chiaro, replicare la vittoria di inizio settembre e rimanere a punteggio pieno dopo 180 minuti di gioco.

Dall'altra parte del campo l'Alassio FC testerà gli eventuali passi avanti che la squadra allenata da mister Luciani avrà saputo compiere: dopo la sconfitta con l'Albenga il tecnico aveva sottolineato come in due settimane le vespe avrebbero iniziato ad assumere una propria fisionomia e il banco di prova gialloblu rappresenta la miglior cartina tornasole per gli intendimenti dell'allenatore di casa.

Il match inizierà alle ore 16:00, diretto da Del Panta di Imperia, coadiuvato da Trucco e Grossi, anch'essi di Imperia.

Webcronaca e livescore su Svsport.it.