Calcio. Coppa Liguria di Prima Categoria: Q&V show, Pro Savona da incubo: al "Picasso" è 4-3 per la squadra di Ferraro

PRO SAVONA - QUILIANO&VALLEGGIA 3-4 (3' La Piana, 33' Seck, 36' Bazzano rig., 61' La Piana, 76' Macagno, 80' Macagno rig., 88' Macagno)

FINISCE QUI: HA VINTO IL Q&V CON UN PIROTECNICO 4-3! Savona troppo brutto per essere vero fino al 75', la tripletta di Macagno non basta poi a riacciuffare il risultato. Prestazione da 8 in pagella per la squadra di Ferraro, che regala una lezione di calcio dominando in lungo e in largo per tre quarti di gara.



90' quattro di recupero

88' MACAGNO! TRIPLETTA DEL NUMERO SETTE BIANCOBLU: colpo di testa vincente che supera Cambone, finale al cardiopalma al "Picasso"

85' Cambone miracoloso sul destro a botta sicura di Macagno, ci prova poi anche Kuci, ma la sua zampata viene deviata da un difensore del Q&V in angolo

84' sul pallone Spaltro, conclusione rasoterra respinta dalla barriera

83' Macagno si carica la squadra sulle spalle, punizione dal limite conquistata dall'ex Vadese e Cairese

81' finale di partita che si preannuncia scoppiettante, biancoblu che hanno dimezzato lo svantaggio e che giocheranno gli ultimi minuti in superiorità numerica

80' MACAGNO! 2-4! Penalty calciato forte e centrale sotto la traversa.

79' RIGORE PER IL SAVONA: fallo da ultimo uomo di Russo su Youri Vittori, rosso diretto per il difensore di Ferraro

76' ACCORCIA IL SAVONA CON IL DIAGONALE DI MACAGNO A FIL DI PALO, 1-4 il nuovo parziale

75' Macagno dal limite costringe alla deviazione con la punta delle dita il portiere quilianese, angolo per il SAvona

74' esce tra gli applausi Seck, al suo posto Pesce

73' conclusione di Enrile dai trenta metri, pallone che si stampa sull'incrocio dei pali.

70' clamoroso liscio difensivo di Bisio su un innocuo traversone di La Piana, angolo per il Q&V

65' Ottonello vicino al 5-0, questa volta è bravo Bresciani a chiudere lo specchio e a respingere con i pugni il destro in diagonale dell'attaccante quilianese

63' Cambone in tuffo agguanta il colpo di testa Kuci, per il Savona è una serata da incubo...

61' LA PIANA CALA IL POKER! Diagonale rasoterra del numero tre biancorossoviola, Bresciani beffato sul proprio palo e 4-0 Q&V

59' Kuci per Eretta, altra sostituzione tra le file degli striscioni

55' Savona entrato in campo con un piglio diverso in questa ripresa, i biancoblu stanno cercando di chiudere il Quiliano nella propria metà campo

53' entra Ottonello al posto di Perrone, primo cambio ordinato da Ferraro

50' Cattardico inserisce Youri Vittori e Bresciani al posto di Gamba e Giaretti

47' A. Vittori libera Spaltro al tiro dal limite, destro impreciso che termina abbondantemente alto

46' squadre di nuovo sul rettangolo verde

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione di gioco al "Picasso": monologo del Quiliano, che conduce 3-0 su un Savona praticamente rimasto negli spogliatoi. A tra poco per il racconto della ripresa

40' ammonito Andrea Vittori, Cattardico intanto inserisce Spaltro al posto di Puddu

39' ci prova anche Perrone su punizione, sfera alta

37' è francamente incommentabile la prestazione offerta fin qui dal Savona, non si salva nulla dal punto di vista mentale, fisico, tecnico e tattico

36' BAZZANO! IMPECCABILE DAGLI UNDICI METRI L'ATTACCANTE DEL Q&V! Tris per la squadra di Ferraro

34' RIGORE PER IL QUILIANO! Erroraccio in disimpegno del Savona, Perrone si invola solo a tu per tu con Giaretti, che lo mette giù dopo il tentativo di dribbling da parte del numero nove biancorosso

33' SECK! IL RADDOPPIO DEL QUILIANO! Olivieri apre sulla sinistra per La Piana, traversone basso raccolto al centro da Seck, destro a botta sicura e palla in fondo al sacco.

31' Eretta stacca più in alto di tutti sul corner battuto da Macagno, tentativo troppo debole e centrale raccolto facilmente da Cambone

30' primo angolo del match a favore del Savona, cerca di alzare i ritmi la squadra di Cattardico

24' Bazzano controlla la sfera in mezzo a Fancellu ed Eretta, grande aggancio sul lancio lungo dalla difesa da parte di Buffo e conclusione di prima intenzione che termine appena alta sopra la traversa

21' Macagno ci prova da posizione defilata, conclusione imprecisa che si spegne alla sinistra della porta biancorossoviola

19' fermato in posizione di fuorigioco Stefanzl dopo uno scambio nello stretto con F. Esposito

13' il Quiliano è davvero minaccioso ogni volta che supera la metà campo avversaria, sfera che gira velocemente da sinistra e destra prima della conclusione di Seck, deviata in angolo da Eretta.

11' in difficoltà il Savona in questi primi minuti, poche idee (e anche confuse) che non permettono a Puddu e compagni di rendersi pericolosi dalle parti di Cambone

5' episodio dubbio in area savonese, conclusione dal limite di Olivieri toccata probabilmente con il braccio da un difensore biancoblu, il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste dei giocatori "ospiti"

3' QUILIANO IN VANTAGGIO! Seck controlla il pallone spalle alle porta, riesce a concludere in diagonale trovando sul secondo palo l'accorrente La Piana che, da due passi, infila Giaretti. Avvio sprint della squadra di Ferraro

1' si parte! Divise tradizionali per le due squadre, serata soleggiata dopo le forti piogge delle ultime ore, buona presenza di pubblico sulla tribuna del "Picasso"

PRIMO TEMPO

Formazioni:





PRO SAVONA:Giaretti, Fancellu, Bisio, Esposito M., Eretta, Puddu, Macagno, Stefanzl, Gamba, Vittori A., Esposito F.

A disposizione : Bresciani, Gavarone, Cosentino, Kuci, Monaco, Conti, Vittori Y., Caroniti, Spaltro

Allenatore : Cattardico

QUILIANO&VALLEGGIA: Cambone, Fiori, La Piana, Buffo, Vezzolla, Russo, Rebizzo, Olivieri, Perrone, Bazzano, Seck

A disposizione : Vasoli, Fiore, Armellino, Pesce, Enrile, D'Amico, Ottonello, Serra, Saino

Allenatore: Ferraro