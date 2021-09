Calcio, Eccellenza. Il clou è Pietra - Albenga, il Varazze fa visita al Taggia

Terza giornata particolarmente concentrata per le savonesi, quasi tutte impegnate in derby provinciali durante il week end.

Ieri la Cairese, non senza difficoltà, ha espugnato 2-1 il campo dell'Alassio, mentre alle 16:00 sarà la volta di Pietra Ligure - Albenga.

Una partita non banale per entrambe le squadre, con i biancocelesti ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato e gli ingauni reduci dallo stop interno contro il Taggia.

I giallorossi di Siciliano saranno l'avversario odierno del Varazze, mentre le altre due ponentine, Ventimiglia e Ospedaletti, affronteranno rispettivamente la Genova Calcio in trasferta e l'Arenzano (inizio ore 15:00 a Camporosso).

A riposo il Finale.

