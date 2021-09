Calcio. Serie D, Vado a bocca asciutta: la Sanremese trova i tre punti con Gagliardi e Vita

SANREMESE - VADO 2-0 (47' Gagliardi, 79' Vita)

Per Sanremese-Vado può bastare cosi! Ha vinto la formazione di casa, 2-0 il finale grazie ai gol nella ripresa di Gagliardi e Vita. Matuziani al primo successo in campionato dopo il pareggio esterno sul campo della Caronnese, mentre la squadra di Solari resta ferma a quota 1.

90' quattro di recupero

82' entra Gandolfo per Casazza

80' risponde il Vado con una sassata di Costantini, Bohli in versione pallavolista allontana in bagher

79' IL RADDOPPIO DELLA SANREMESE! E' proprio il neo-entrato Vita a trovare il 2-0, gran botta d'esterno sull'imbeccata in verticale da parte di Gagliardi

77' Vita rileva Anastasia, Andreoletti concede minuti anche all'attaccante ex Savona

68' L. Di Salvatore al posto di Aperi, prova a mischiare le carte il tecnico rossoblu

67' ancora Sanremese, Colantonio allontana a mani unite il traversone del solito Acquistapace, tra i più pimpanti del match. Ritmi comunque calati in questa fase, la squadra di Solari sembra faticare di più rispetto al primo tempo.

62' gran cross di Acquistapace, Ferrari incorna sul secondo palo, ma la palla termina fuori rispetto al palo destro della porta difesa da Colantonio

59' si accendono gli animi, sul taccuino dell'arbitro finiscono De Bode, Ferrari e Lo Bosco

54' Anastasia si accentra, tiro smorzato e Colantonio para a terra

51' grande discesa di Aperi con una progressione di circa cinquanta metri, conclusione alta che non crea problemi alla porta di Bohli

47' SANREMESE IN VANTAGGIO! Traversone dalla destra di Scalzi per Gagliardi, colpo di testa del fantasista matuziano respinto da Colantonio, che nulla può, però, sul tap in del numero dieci biancazzurro, che porta avanti i suoi.

46' si ricomincia!

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Comunale": tra Sanremese e Vado il risultato è ancora fermo sullo 0-0

43' Gemignani costretto a fermare iregolarmente Capra lanciato in contropiede, giallo per il centrocampista biancazzurro

37' Anastasia ammonito per simulazione dopo un presunto contatto in area con De Bode, l'arbitro non si lascia ingannare ed estrae il giallo all'indirizzo del numero sette matuziano

36' fendente pericoloso di Scalzi sugli sviluppi di una punizione a favore della Sanremese, bravo Colantonio a smanacciare la sfera

34' si rivede in avanti anche la squadra di Solari: azione tambureggiante in area, Papi ci prova con il destro, ma la mira non è delle migliori

28' la squadra di Andreoletti cerca di alzare i ritmi in questa fase, ma fatica comunque a rendersi pericolosa dalla trequarti in su

26' azione insistita della Sanremese: Scalzi al volo dal limite manda fuori non di poco

20' destro di Lo Bosco dal limite, ancora Acquistapace bravo ad opporsi con il corpo e a concedere semplice tiro dalla bandierina al Vado. Sugli sviluppi c'è da registrare poi l'uscita con i pugni di Bohli, pallone raccolto da Cattaneo che calcia però altissimo

17' Capra salta tre avversari come birilli, pallone per Aperi la cui conclusione viene respinta da un attento Acquistapace, che evita guai peggiori

15' ancora pericoloso Mikhaylovskiy, questa volta di testa, ma il centrale biancazzurro non trova lo specchio per questione di centimetri

6' Vado vicino al gol: Capra appoggia tra le linee per Lo Bosco, sfera dirottata sulla destra per Cattaneo, traversone in mezzo dove Aperi, di testa, sfiora la traversa. Grande trama offensiva da parte della squadra di Solari

5' subito una fiammata da parte dei matuziani con la punizione di Mikhaylovskiy, Colantonio si rifugia in angolo

2' ancora diverse novità tra le file rossoblu: Solari lancia dal primo minuto Papi e rispolvera il recuperato Costantini al centro del campo; in difesa c'è il giovane '03 Favara, mentre il tridente offensivo è composto da Aperi, Lo Bosco e Capra, che stringe i denti nonostante un leggero affaticamento accusato negli ultimi giorni

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Nonostante la forte pioggia caduta in mattinata, a Sanremo è confermato alle ore 15.00 il fischio d'inizio. Terreno di gioco comunque pesante che andrà a deteriorarsi in fretta

Formazioni:

SANREMESE: Bohli, Acquistapace, Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasia, Ferrari, Gagliardi, Gemignani, Nouri, Scalzi, Larotonda

A disposizione : Malaguti, Fabbri, Giacchino, Vita, Aita, Orefice, Pellicanò, Gatelli, Bastita

Allenatore : Andreoletti

VADO: Colantonio, Favara, Casazza, Cattaneo, De Bode, Pantano, Capra, Papi, Lo Bosco, Costantini, Aperi.

A disposizione : Cirillo, Zanchetta, Magonara, Nicoletti, Cossu, Gandolfo, Di Salvatore L., Di Salvatore G., Carrer