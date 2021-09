Calcio, Serie D. Esame Vado a Sanremo, i rossoblu si mettono alla prova contro una delle favorite del campionato

Ha chiesto soprattutto coraggio Matteo Solari ai propri giocatori per affrontare una delle trasferte più complicate del campionato.

Già perchè la Sanremese, per l'organico costruito in estate, si presenta come una delle favorite alla vittoria finale, ma non per questo i rossoblu partono battuti in partenza nel match valido per la seconda giornata di campionato. Società, tecnico e squadra sono riusciti infatti a creare un buon nucleo di base, ancora imbattuto nel corso degli impegni ufficiali e con una rosa che può ben sopperire anche ad alcune assenze importanti.

Stamane verrà deciso se rischiare o meno Capra visto il risentimento al polpaccio, mentre torna disponibile Costantini, out invece Giuffrida.

Curiosità anche sul modulo che utilizzerà il Vado, soprattutto per il modo in cui il tridente offensivo interpreterà l'incontro: tre giocatori aperti con due ali e un centravanti oppure un trequartista e due punte?

Tante le variabili sul piatto, ma come ha sottolineato Solari servirà personalità nel ribattere colpo su colpo ai matuziani, eccellenti nel far girare palla a ritmi vertiginosi, ma non sempre così compatti tra difesa e centrocampo.

Livescore su Svsport.it dalle ore 16:00.