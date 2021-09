Atletica, Campionato Allievi a Boissano, spiccano anche i ragazzi dell'Atletica Arcobaleno Savona

Si è svolta nel weekend l’attesa manifestazione nazionale che vedeva in gara presso l’impianto sportivo intercomunale di Boissano complessivamente oltre 600 atleti/e a rappresentare 13 società maschili ed altrettante femminili.

Una vera e propria “festa dello sport” in cui si sono messi in evidenza anche alcuni atleti “di casa”, tesserati per l’ASD Atletica Arcobaleno Savona (in particolare Laura Alessia, vincitrice degli 800, la velocista/ostacolista Elisa Moro e l’ostacolista Damiano Di Crescenzo) oltre all’indomito mezzofondista Stefano Girotti.

Atletica Arcobaleno Savona che ha chiuso in 9° posizione tra le allieve ed in 13° tra gli allievi.

In gara anche, in campo femminile, le liguri Atletica Alba Docilia e Maurina Oliocarli Imperia, che si sono posizionate, rispettivamente, in 11° e 13° posizione.





Piena soddisfazione per tecnici, dirigenti e supporters dell’Atletica Arcobaleno (e del suo Presidente Santino Berrino) che, unitamente ad Atletica Run Finale, con i contributo della Fondazione Agostino De Mari di Savona, del Comune di Finale Ligure e del Comune di Loano (oltre al patrocinio ed al supporto dei Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione della struttura) ha gestito in maniera encomiabile l’organizzazione dell’evento promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera FIDAL.

Fondamentale l’apporto del Boissano Team, gruppo di volontari che hanno contribuito con grande impegno a garantire la predisposizione dell’impianto e l’accoglienza. Presenti, come sempre, i militi della Croce di Malta, Pubblica Assistenza di Boissano.

Sponsor Tecnico la Ditta di abbigliamento sportivo Luanvi che ha messo a disposizione il montepremi dell’evento.





Per quanto attiene il commento tecnico alle due giornate (conclusesi con l’affermazione di Cus Pro Patria Milano tra le Allieve e di Team-A Lombardia), si rimanda qui di seguito allo scritto di Danilo Mazzone, collega che svolge il ruolo di Addetto Stampa per il CRL Fidal e che mi preme ringraziare per la sua presenza e collaborazione.

Si allegano altresì i risultati, sia di squadra che individuali.





Giorgio Ferrando – 27/09/2021









Prima Giornata

Nella prima giornata della finale B di atletica su pista allievi per il settore Centro Ovest di Boissano sabato 25 settembre non sono mancati i risultati di spessore. Iniziamo dagli allievi: nei 100 svetta il lombardo Franco Inzoli con 10”71, e il torinese Davide Rapallo si aggiudica i 2000 st in 6’04”81. Nel disco 50.56 del milanese Leonardo Selmani. Per quanto riguarda i liguri, quinto posto di Stefano Girotti (Arcobaleno) sulle siepi. Fra le allieve spicca 55”56 sul giro di pista di Marta Amani del Cus Milano, distanza sulla quale Alessia Laura dell’Arcobaleno si è piazzata quinta in 1’01”39. Secondi posti poi di Angela Escalona (Maurina) sui 2000 st, di Margherita Accame (Arcobaleno) nell’asta e terza Giada Bongiovanni (Arcobaleno) nei 1500. Di seguito i vincitori e i liguri piazzati.Risultati- Allievi- 100 m – 1° Franco Inzoli (Cus Milano) 10”71 (+0.3); 13° Eugenio Pittella (Arcobaleno Savona) 12”42 (+0.9). 400. 1 ° Alessandro Carugati (Osa Saronno) 50”74; 7° Damiano Di Crescenzo (Arcobaleno) 53”28. 1500: 1° Gabriele Angiono (Cus Torino) 4’05”07 ; 13° Nikita Rebagliati (Arcobaleno) 6’46”20. 2000 st: 1° Davide Rapallo (Cus Torino) 6’04”81; 5° Stefano Girotti (Arcobaleno) 6’33”27. 110 hs: 1° Stefano Demo (Canavesana) 14”41 (+1.3); 10° Tommaso Ferrari (Arcobaleno) 18”50 (+2.0). Triplo: 1° Stefano Brambilla (Team A-Lombardia) 13.20 (+0.7). Asta: 1° Lorenzo Nepote (Sisport) 3.60. Disco: 1° Leonardo Selmani (Cus Milano) 50.56; 7° Daniele Piccardi (Arcobaleno) 30.61. Giavellotto: 1° Alessandro Panizza (Atletica Lecco) 47.08; 8° Andrea Cogno (Arcobaleno) 27.90. Marcia 5 km: 1° Pietro Bozzolan (Team A-Lombardia) 25’35”30 . Staffetta 4x100: 1° Riccardi Milano 43”25; 12° Arcobaleno Savona (Pittella, Pavia, Manganiello, Ferrari) 47”71. Allieve- 100 m. 1° Ilaria Contran (Atletica Piemonte) 12”36 (+2.2); 4° Elisa Moro (Arcobaleno) 12”76 (+2.2); 6° Nicole Crescente (Maurina) 12”80 (+2.2); 11° Matilde Nani (Alba Docilia) 13”25 (+0.2). 400:1° Marta Amani (Cus Milano) 55”56; 5° Alessia Laura (Arcobaleno) 1’01”39; 10° Sofia Marino (Alba Docilia) 1’04”62; 11° Anna Bogliorio (Maurina) 1’06”81. 1500: 1° Giorgia Bellingheri (Atletica Lecco) 5’09”35; 3° Giada Bongiovanni (Arcobaleno) 5’15”30; 9° Beatrice Formento (Alba Docilia)5’40”03. 2000 st: 1° Emma Gatti (Pro Sesto Atletica) 7’46”66; 2° Angela Escalona (Maurina Imperia) 8’00”47; 6° Anna Rossello (Alba Docilia) 8’57”18. 100 hs: 1° Mezek Pirolini (Atletica Vigevano) 15”05 (+2.4); 3° Matilde Nani (Alba Docilia) 15”35 (+2.4); 9° Chiara Crovetto (Arcobaleno) 16”68 (+1.7); 13° Sara Di Benedetto (Maurina) 20”23 (+1.7).Alto: 1° Stella Bersani (Cus Milano) 1.56; 6° Caterina Ratto (Alba Docilia) 1.46; 7° Arianna Burdese (Maurina) 1.43; 13° Marina Pasquali (Arcobaleno) 1.20. Asta. 1° Valeria Pagliassotto (Atletica Canavesana) 3.00; 2° Margherita Accame (Alba Docilia) 2.50. Triplo: 1° Elena Comollo (Sisport) 11.74; 8° Sara Di Benedetto (Maurina) 9.75, 11° Caterina Ratto (Alba Docilia). Peso: 1° Ilaria Rossi (Gallarate) 11.39; 6° Jazmi Achucarro Gamarra (Arcobaleno) 9.26; 7° Giulia Rosso (Alba Docilia) 8.29; 9° Laura Isabel Marin (Maurina) 7.98. MARTELLO: 1° Luisa Emovon (Atletica Novara) 44.48; 4° Lisa Severoni (Maurina) 39.61; 6° Arianna Caviglia (Alba Docilia) 36.32, 7° Diana Badino (Arcobaleno) 35.27. Staffetta 4x100: 1° Atletica Lecco 50”02; 4° Arcobaleno 51”32 (Piccardo-Pittella-Crovetto-Moro); 10° Alba Docilia 54”22 (Fiasella Garbarino-Cattardico-Salvo-Magliocca); 12° Maurina Imperia (Hahn-Calcagno-Pulinetti-Crescente) 54”86.



Seconda giornata