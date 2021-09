Calcio, Imperia. Ufficiali le dimissioni di Chiarlone, ora il Savona: "Sono stati tre anni bellissimi"

Il comunicato:

Dopo tre anni le strade dell'Imperia e di Cristiano Chiarlone si dividono. Il direttore sportivo, arrivato a novembre 2018, ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni per intraprendere un nuovo incarico sportivo. A lui va il ringraziamento di tutta la società neroazzurra per la sua professionalità e generale capacità calcistica che ha certamente contributo agli ottimi risultati degli ultimi anni: dalla vittoria del campionato di Eccellenza alla buona Serie D 2020/2021, fino ad arrivare alla composizione dell'attuale rosa condivisa con il dg Bencardino.

"Rimarrò profondamente legato a tutti - dice lo stesso Chiarlone. Sono stati tre anni bellissimi e ci tengo a ringraziare tutta la società: da chi la gestisce a chi ci lavora. Persone splendide con le quali non ho mai avuto alcun tipo di problema. Lascio per una scelta personale, professionale e di vita. Intraprenderò una nuova sfida, ma questi anni li porterò sempre con me".