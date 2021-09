Segnali di vita per Sampdoria e Genoa

Dopo la pausa per le Nazionali, la prima delle tre che si terranno durante questo autunno pallonaro, e dopo la chiusura di un'intensa stagione estiva di calciomercato, il campionato di Serie A ha riaperto i battenti.

Alla ripresa, Sampdoria e Genoa si sono fatte trovare più pronte rispetto a ciò che si era visto nelle prime due uscite stagionali: per tutti coloro che amano unire l'emozione dello sport e delle scommesse , la passione con cui i tifosi genoani e doriani sono tornati a supportare i propri beniamini è un qualcosa da tenere in considerazione, soprattutto alla luce dei risultati che sarà in grado di portare.

Alla terza giornata, le due squadre genovesi hanno infatti ottenuto due risultati prestigiosi: il Genoa di Ballardini ha vinto con il risultato di 2-3 una partita rocambolesca a Cagliari, contro un diretto avversario per quella che sarà tra qualche mese la lotta salvezza. La Sampdoria, invece, non ha vinto ma è riuscita a fermare tra le mura amiche un treno lanciato in corsa come sembrava essere quello dell'Inter di Simone Inzaghi.

Prospettive

La Sampdoria di D'Aversa è attesa da una stagione in cui l'obiettivo rimane arrivare il più in alto possibile, nella parte sinistra della classifica. Dopo le prime sette del campionato infatti, che quest'anno più che mai sembrano irraggiungibili, i doriani dovranno essere in grado di giocarsi il piazzamento alle loro spalle insieme a squadre del calibro di Sassuolo, Fiorentina e Torino. Tutte compagini, queste, che hanno cambiato allenatore e diversi uomini nel proprio organico. Anche la Samp non è da meno: da D'Aversa a Caputo, la Samp si è rinnovata dopo l'addio di doriani e vuole continuare a ottenere scalpi importanti.

Anche il Genoa è atteso da una stagione meno saliscendi delle ultime annate. La gestione Ballardini, fin dal suo arrivo nella scorsa stagione, sta fornendo i suoi frutti, e il fatto di averlo fin dall'estate non può che essere un grosso aiuto per la formazione rossoblù. Come al solito l'estate di calciomercato ha portato a Genova, sponda rossoblu, tantissimi calciatori, alcuni molto esperti, altri invece giovani di valore e qualcuno anche piuttosto sconosciuto. Un mix che dovrà amalgamarsi al più presto, nonostante le qualità già mostrate in queste prime uscite stagionali, per garantire al Genoa di restare sempre a distanza di sicurezza da un grande spauracchio quale è la lotta salvezza.

Gli Uomini Chiave

La stagione ha già fatto intravedere chi saranno gli uomini chiave delle due squadre che si sfideranno tra non molto tempo nel derby della Lanterna. Tra i doriani il talentino Damsgaard, Candreva, un gioiellino come Ihattaren e l'esperto duo formato da Quagliarella e il neo-arrivato Caputo; tra i genoani l'eterno Pandev, la grande sorpresa delle prime uscite Cambiaso, il sapiente miscuglio difensivo formato da Criscito, Maksimovic e Vanheusden.

Mire diverse, obiettivi differenti, ma la stessa voglia di fare bene. Si può dire che ora le due genoane abbiano finalmente cominciato il campionato di Serie A 2021-2022, ed entrambe vogliono ottenere risultati importanti. Per la città di Genova.