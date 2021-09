Calcio, Savona. UFFICIALE. La panchina biancoblu a David Balleri, il vice sarà Massimiliano Natrella

La società ASD Pro Savona calcio comunica di aver raggiunto con il sig. Cristian Cattardico l’accordo per la risoluzione consensuale dell’accordo relativo all’incarico di allenatore della prima squadra.

Nel riconoscergli di aver lavorato con impegno e professionalità in condizioni difficili quali la ricostruzione di una società come il Savona, per di più nella difficile situazione pandemica, la società gli augura le migliori fortune calcistiche.

Da oggi la guida tecnica della prima squadra sarà affidata al sig.David Balleri,già all’interno della società come allenatore della leva 2006;sarà affiancato, con compiti di collaboratore, da Massimiliano Natrella che prenderà il posto di Massimiliano Marzano.

Contemporaneamente al sig.Cristiano Chiarlone, reduce da tre stagioni con l’Imperia,è stato affidato l’incarico di nuovo direttore sportivo.

Pertanto da questo momento tutte le decisioni tecniche relative alla prima squadra saranno sotto la diretta responsabilità del tecnico Balleri, del direttore sportivo Chiarlone e del direttore generale Sinopia; mentre al responsabile del settore giovanile Grandoni spetteranno quelle dell’area giovanile.

In relazione alla complessità del momento, la società ha altresì deciso di sospendere il silenzio stampa sin qui attuato.

A tutti la società augura buon lavoro con l’auspicio del raggiungimento dei risultati più consoni al blasone del Savona.