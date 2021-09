Calcio, Serie D. Il Pont Donnaz cambia già, via Daidola, torna Cretaz

Qualcosa è andato storto a Michele Patané, presidente della Società e ai suoi più stretti collaboratori. Fatto sta che dopo la sconfitta per 3 a 0 subita ad opera del Bra, i vertici del PDHAE impegnato nel campionato di calcio di serie D hanno esonerato il mister, Fabrizio Daidola e tutto lo staff tecnico.

Al posto di Daidola torna in panchina Roberto Cretaz, l'allenatore 'dei miracoli' come lo chiamano alcuni tifosi, che miracoli non fa ma certamente conosce a fondo lo spogliatorio degli orangerossoblu'. Con Cretaz ha fatto ritorno il direttore sportivo Luca Padovano.

Al momento, però, la dirigenza del PontDonnasHoneArnadEvançon non ha ancora comunicato ufficialmente il cambio della guardia.