Via libera del Comitato Tecnico Scientifico all'aumento della capienza degli impianti sportivi: 75% negli stadi all'aperto, 50% nei palazzetti al chiuso

Come abbiamo anticipato la scorsa settimana, per fine settembre erano attese novità importanti relative agli impianti sportivi.

Nella serata di ieri il Comitato Tecnico scientifico ha infatti dato il via libera per l'aumento della capienza degli stadi, in zona bianca, al 75% e dei palazzetti dello sport al chiuso al 50%, previa la presentazione del green pass da parte degli spettatori e l'utilizzo delle mascherine.