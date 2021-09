Ciclismo: la Cycling Marathon si disputerà il 31 ottobre

Si dovrà attendere domenica 31 ottobre per potere prendere parte alla 1° edizione della granfondo Pietra Ligure Cycling Marathon.

Infatti, a seguito delle numerose feste e sagre di inizio autunno presenti in alcuni comuni interessati dal percorso, non è possibile garantire la sospensione del traffico veicolare sull’intero percorso di gara, pertanto, la Pietra Ligure Cycling Marathon verrà proposta a fine ottobre e non più il 10 come da precedente calendario.

Maggiori dettagli alla pagina ufficiale della manifestazione.

PROSSIME TAPPE TROFEO LOABIKERS 2021

17 ottobre: Granfondo Bioenergy Food – Loano (Sv)

31 ottobre: Pietra Ligure Cycling Marathon – Pietra Ligure (Sv)