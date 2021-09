Vela: anche la LNI Savona ha partecipato allo Sportability Day

La capacità di fare rete e mettere insieme oltre 25 attività sportive, con istruttori entusiasti insieme a dirigenti sensibili, è alla base del successo della prima edizione dello SportAbility day, organizzata presso il complesso polisportivo Sciorba dall’associazione Stelle nello Sport con il sostegno di Regione Liguria, sotto l’egida di CIP e Special Olympics, con il patrocinio di Comune di Genova e Municipio Media Val Bisagno in collaborazione con MySport e BIC Genova.

Maurizio Buscemi, presidente I-Zona FIV, parla dell’attività svolta a bordo del simulatore Optimist e della possibilità di proseguire, in mare, la passione per la Vela in uno dei 4 centri paralimpici lanciati dal Comitato: LNI Sestri Ponente, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Savona e YC Imperia.