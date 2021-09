Il fitness è un'attività indispensabile per mantenere in ottima salute il corpo e la mente. Allenarsi quotidianamente, infatti, apporta benefici riguardanti l'apparato muscolo-scheletrico, il sistema cardiovascolare e l'umore, grazie alla produzione di endorfine. Un regalo che farà la felicità di tutti gli appassionati di fitness, di conseguenza, non può che essere uno strumento per rendere ancora più completi gli allenamenti. Ecco i cinque regali perfetti per gli appassionati di fitness di qualunque livello.

Il kettlebell

Il kettlebell è un attrezzo ginnico molto in voga negli ultimi anni, il quale consente di allenare tutti i gruppi muscolari con una buona varietà di esercizi. La sua particolare forma lo rende ergonomico e molto semplice da conservare in casa. I kettlebell differiscono sia per grandezza sia per peso, assecondando le esigenze di ogni praticante, dai principianti agli esperti.

La barra per le trazioni

Nota anche con pull up bar, la barra per le trazioni è uno degli strumenti più conosciuti da coloro che amano praticare il fitness, imponendosi come un azzeccato regalo uomo. Sono disponibili pull up bar di diverse tipologie, da quelle che si installano sul telaio della porta a quelle che vanno fissate al muro, ideali per svolgere allenamenti ad alta intensità. La barra per trazioni è eccellente per sviluppare i dorsali, i bicipiti, i muscoli della schiena e gli addominali. Un vero must per allenarsi in casa.

Le bande di resistenza

Le bande di resistenza e gli elastici per il fitness sono un buon compromesso per allenarsi nella propria abitazione e negli spazi aperti in modo economico, completo e senza alcun ingombro. Il principio delle bande si basa sulla resistenza elastica, che consente di allenare i gruppi muscolari a intensità variabile, con un risultato simile a quello di aumentare o diminuire il peso del manubrio. I kit di ultima generazione presentano elastici dal diverso tipo di resistenza, sono dotati di supporti per incastrarli nelle porte e permettono di effettuare un numero praticamente infinito di esercizi.

La panca per addominali

Di dimensioni ridotte rispetto a quelle che si trovano nelle palestre, la panca per addominali offre la possibilità di tonificare l'addome lavorando sul retto e sui muscoli obliqui. Alcuni modelli sono provvisti di schienale regolabile, il quale consente di inclinarlo a proprio piacimento ed effettuare alcuni importanti esercizi con i manubri, come la french press, la shoulder press e le croci. Si tratta di regalo uomo dal prezzo contenuto e dalla sicura resa, poiché estremamente versatile.

I manubri

Un articolo che non può davvero mancare in casa di ogni praticante di fitness sono i manubri, con i quali è possibile compiere esercizi di ogni genere, da quelli semplici a quelli più complessi, tonificando tutte le parti del corpo. Il mercato propone manubri di diversa natura. I più semplici sono quelli esagonali, i quali hanno un peso prestabilito e sono realizzati in ghisa con rivestimento in gomma. Per i praticanti più avanzati sono più consigliati i manubri componibili, formati da un bilanciere e da un numero variabile di dischi in ghisa da aggiungere o sottrarre a seconda del tipo di esercizio da svolgere e in base al livello dell'esecutore.