Calciomercato. Il Borgio Verezzi blinda la difesa con Michael Tuninetti

Capita tante volte che un giocatore si aggreghi a un gruppo per il puro gusto di allenarsi, poi, trovandosi bene all'interno dello spogliatoio, decide di entrare a far parte a tutti gli effetti della squadra.

Così è capitato per Michael Tuninetti, difensore centrale classe 1999, che, dopo i primi allenamenti con il Borgio Verezzi, ha deciso di sposare la causa rossoblu.

La forte opera di convincimento di mister Fabio Cordiale ha fatto breccia nel centrale di Calice, fino alla firma arrivata nelle scorse ore.

Tuninetti rappresenta un rinforzo sicuramente importante per la categoria, dopo le esperienze, tra le altre, con Loanesi, Pietra Ligure, Pistoiese, Argentina e Leganes C in Spagna.