Diano Marina, si scaldano i motori del Windfestival: da domani a domenica l'expo di Action Sport più grande d’Italia (video)

" Io amo il mare, Il mare è molto importante per Diano Marina e lo so navigare anche sotto. Windfestival è una manifestazione giunta alla decima edizione alla quale ho voluto sempre molto bene. Devo ringraziare gli organizzatori Valter Scotto e Andrea Ippolito per il loro impegno che ha permesso di poterla realizzare ", dice il sindaco Giacomo Chiappori .

La kermesse è stata presentata stamattina in conferenza stampa dal sindaco Giacomo Chiappori al suo ultimo evento come primo cittadino essendo il suo mandato ormai agli sgoccioli e dagli organizzatori.

Intorno all’Expo vengono proposte attività e scuola con mini-lezioni gratuite, gare, esibizioni, musica, parties notturni, fitness on the beach e il concorso bikini contest, tutto per rendere l’evento fruibile da un pubblico eterogeneo e soprattutto alla Famiglia con particolare attenzione alle persone diversamente abili.